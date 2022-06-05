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NYT: нефтяное эмбарго ЕС едва ли скажется на доходах России, но навредит мировой экономике

Эмбарго Евросоюза, вводимое на большую часть нефтяного импорта из России, может стать новой встряской для мировой экономики.
ПРАЙМ
В результате произойдут кардинальные изменения в глобальной торговле энергоресурсами, российская экономика ослабеет, Китай и Индия укрепят переговорный потенциал, а добывающие страны типа Саудовской Аравии обогатятся.
ПРАЙМ
В Индии также есть несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов, которые могут получить огромные прибыли, перерабатывая российскую нефть в дизельное и прочие виды топлива, пользующиеся большим спросом в мире.
ПРАЙМ
Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.
РИА Новости

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NYT: нефтяное эмбарго ЕС едва ли скажется на доходах России, но навредит мировой экономике
РИА Новости23:35
NYT: нефтяное эмбарго ЕС против России изменит энергетический миропорядок
Экономика сегодня3 июня в 06:39
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