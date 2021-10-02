ТАССNYT: новые мутации коронавируса могут лучше передаваться по воздуху, чем изначальный штаммНовые мутации коронавируса могут легче передаваться воздушно-капельным путем, нежели чем изначальный штамм.ТАССМелкие, по мнению экспертов, перемещаются на большие расстояния и оседают прямо в легких, где SARS-CoV-2 наиболее опасен.РИА НовостиВ свою очередь вирусолог Линси Марр из Виргинского политехнического института полагает, что основной на сегодня дельта-штамм может распространяться еще лучше нежели чем альфа-вариант.ТАССВ то же время ученые обращают внимание на необходимость усовершенствования защитных масок, которые люди носят в общественных местах и на массовых мероприятиях.Lenta.ruЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиРЕН ТВПолитика СегодняRT на русскомРидусТК ЗвездаLife.ruГазета.RuКомсомольская правдаVSE42.RUНациональная служба новостейNewInformТелеканал 360°РосбалтГлагоLЦарьградUfacityNews.ruA42.RUПятый каналНТВТИАМИР 24iReactorАктуальные НовостиПодробнее о событииУченые из США заявили, что коронавирус мутирует для быстрого заражения людей по воздухуРИА Новости17:51Новые штаммы COVID-19 смогут легче передаваться воздушно-капельным путёмREGNUM19:56NYT: новые мутации коронавируса могут лучше передаваться по воздуху, чем изначальный штаммТАСС18:30Американские ученые: COVID-19 мутирует для лучшей передачи воздушно-капельным путемLenta.ru22:52Мутации COVID-19 направлены на быстрое заражение людей по воздухуИзвестиявчера в 16:29В США заявили о «воздушно-капельной» эволюции коронавирусаГазета.Ruвчера в 16:44Коронавирус начал мутировать для более быстрого распространения по воздухуФАНвчера в 15:13Показать ещёОценить3,2KПоделиться