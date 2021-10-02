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NYT: новые мутации коронавируса могут лучше передаваться по воздуху, чем изначальный штамм

Новые мутации коронавируса могут легче передаваться воздушно-капельным путем, нежели чем изначальный штамм.
ТАСС
Мелкие, по мнению экспертов, перемещаются на большие расстояния и оседают прямо в легких, где SARS-CoV-2 наиболее опасен.
РИА Новости
В свою очередь вирусолог Линси Марр из Виргинского политехнического института полагает, что основной на сегодня дельта-штамм может распространяться еще лучше нежели чем альфа-вариант.
ТАСС
В то же время ученые обращают внимание на необходимость усовершенствования защитных масок, которые люди носят в общественных местах и на массовых мероприятиях.
Lenta.ru

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