Общество
РБКNYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах
Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса. Они рассказали изданию детали операции и раскрыли некоторые данные о себе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:02, Ашберн
Общество
В Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала
РИА Новости 04:05
Политика
Трутнев анонсировал скорое назначение врио главы Хабаровского края
Вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочей поездки по Дальнему Востоку заявил, что в ближайшее время российский лидер Владимир Путин примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
Журналистская правда вчера в 02:22
Фигурное катание
В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Общество
Мишустин распорядился учредить День работника транспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
Футбол
«Монако» уволил главного тренера
Футбольный клуб "Монако" отправил в отставку главного тренера Роберта Морено, сообщает L'Equipe.
Газета.Ru 06:38
Киберспорт
Студии Sony поздравляют Sucker Punch с выходом Ghost of Tsushima
У студий Sony есть милая традиция поздравлять своих коллег с запуском новинок различным творчеством — чаще всего, уникальными рисунками своих художников.
Игромания.ру вчера в 12:54
Происшествия
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
Происшествия
Топливо с судна, затопленного в Красногорске, попало в Москву-реку
Двадцатиметровое судно затопило в подмосковном Красногорске, произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку, сообщает МЧС по области.
РИА Новости 06:11
Армия и оружие
Военные США преследовали российские броневики в Сирии
По данным источников North Press Agency, колонну из пяти российских броневиков преследовали военные США.
Lenta.ru 16 июля в 08:08
Общество
Эмира Кувейта госпитализировали для проведения обследований
RT на русском 06:37
Армия и оружие
Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.
Газета.Ru 05:46
Армия и оружие
AR-проект о ледоколе претендует на победу в премии «Два полюса»
Национальная премия «Два полюса» посвящена памяти Николая Корнилова, легендарного исследователя-полярника, отдавшего всю свою жизнь изучению Арктики и Антарктики, руководителю дрейфующей научно-исследовательской станции «Северный полюс — 10».
ИА Север-пресс вчера в 02:10
Происшествия
В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников
В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия 04:47
Футбол
Евсеев пожелал Газизову в «Спартаке» достижения больших результатов
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поздравил с днём рождения бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова, который теперь занимает аналогичную должность в московском «Спартаке».
RT на русском 05:14
Технологии
Google ужесточил требования к рекламе из-за коронавируса
Крупнейшая в мире поисковая система обновила свою рекламную политику Компания Google теперь запрещает рекламу «теорий заговора» о коронавирусе Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 18.07.2020 (CHELINDUSTRY) В пятницу компания Google заявила, что запретит веб-сайтам и приложениям, использующим его рекламные технологии, показывать рекламу «опасного контента».
Chelindustry.ru 03:56
Общество
Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
ТАСС 03:18
Армия и оружие
В США объяснили массовое падение американских истребителей
По мнению экспертов, причинами участившихся аварий с американскими боевыми самолетами могли стать недостатки в обучении пилотов, проблемы технического обслуживания воздушных судов, а также сбои в программном обеспечении.
ПолитРоссия вчера в 03:19
Здоровье
Число заражений коронавирусом в Алтайском крае превысило 7 тысяч
На 18 июля в Алтайском крае у 7 184 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 709 детей.
Kursk.com 02:33
Шоу-бизнес
Яну Кошкину назвали новой возлюбленной Гарика Харламова
Харламов не комментировал данную информацию, а недавно раскрыл свой секрет и опубликовал на странице в Инстаграм фотографию своей новой возлюбленной.
Evo-rus.com вчера в 02:33
Политика
«У Путина может быть проказа»: доктор Гундаров сделал сенсационное заявление
Известный доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров сделал сенсационное заявление: страшное заболевание проказа до сих пор существует.
Собеседник вчера в 07:48
Общество
Где выявили 62 больных коронавирусом в Самарской области за сутки
12 человек контактировали с теми, кто подхватил недуг ранее, 47 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ, 3 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Терра вчера в 05:14
Общество
В России выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 6234 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:31
Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Авто
Правительство России установило правила продажи красивых автономеров
Вечерний курьер 04:58
Армия и оружие
НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.
Интерфакс вчера в 18:30
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 16 июля в 04:30
Политика
СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы»
Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева.
Газета.Ru вчера в 10:02