Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса. Они рассказали изданию детали операции и раскрыли некоторые данные о себе.

NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах

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Технологии Google ужесточил требования к рекламе из-за коронавируса Крупнейшая в мире поисковая система обновила свою рекламную политику Компания Google теперь запрещает рекламу «теорий заговора» о коронавирусе Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 18.07.2020 (CHELINDUSTRY) В пятницу компания Google заявила, что запретит веб-сайтам и приложениям, использующим его рекламные технологии, показывать рекламу «опасного контента». 2

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Армия и оружие В США объяснили массовое падение американских истребителей По мнению экспертов, причинами участившихся аварий с американскими боевыми самолетами могли стать недостатки в обучении пилотов, проблемы технического обслуживания воздушных судов, а также сбои в программном обеспечении. 16

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Общество Где выявили 62 больных коронавирусом в Самарской области за сутки 12 человек контактировали с теми, кто подхватил недуг ранее, 47 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ, 3 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. 518

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