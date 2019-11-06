Армия и оружие
Газета.RuNYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на трех высокопоставленных ливийских чиновников и пятерых западных дипломатов, следящих за конфликтом.
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У бойцов в Ливии и Донбассе обнаружили схожие ранения от «российских наемников»
Lenta.ruвчера в 17:25
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Американский адвокат Эндрю Роман Мак стал внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.
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Миф № 1: Пяти часов сна вполне достаточно Известно, что бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер спала не более пяти часов в сутки.
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Британские генетики выявили связь между курением, шизофренией и депрессией.
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«Аякс» вдевятером упустил победу над «Челси» в матче Лиги чемпионов
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Facebook начал тестировать верификацию пользователей с помощью видео
Социальная сеть Facebook начала тестировать новый инструмент для борьбы с фальшивыми аккаунтами, сообщила в своем Twitter эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг.
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Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
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Трамп в письме к Зеленскому в мае обещал «непоколебимую поддержку»
Президент США Дональд Трамп в мае направил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому письмо, в котором поздравил его с избранием и заверил его в своей «непоколебимой поддержке».
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При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
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Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию
Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.
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Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
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Ночники повышают риск развития заболеваний сердца
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В Росгвардии попросили разрешения сбивать дроны оружием
Замглавы Росгвардии Олег Борукаев заявил, что ведомство просит разрешить им использовать оружие и боевую технику против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над охраняемыми объектами.
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В Коми в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек
В Республике Коми произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, в результате которого пострадали девять человек.
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