За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на трех высокопоставленных ливийских чиновников и пятерых западных дипломатов, следящих за конфликтом.

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МЧС и МВД Своим указом президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей более 10 генералов Следственного комитета РФ, МЧС и МВД, сообщает ТАСС.

Политика Зеленский назначил своим советником гражданина США Американский адвокат Эндрю Роман Мак стал внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.

Наука Алкоголь как снотворное и еще пять опасных мифов о сне Миф № 1: Пяти часов сна вполне достаточно Известно, что бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер спала не более пяти часов в сутки.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Курском Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры–Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.

Наука Выявили связь между курением и шизофренией Британские генетики выявили связь между курением, шизофренией и депрессией.

Авто В Туле наладят производство нового Haval H5 Китайский Haval привезёт в Россию рамный внедорожник H5, который по факту выступает копией Great Wall Hover H5, ушедшего с российского рынка в 2015 году.

Технологии Microsoft записала фильм «Супермен» на куске стекла Концепция Project Silica от Microsoft Research использует последние открытия в области сверхбыстрой лазерной оптики и искусственного интеллекта для хранения данных в кварцевом стекле.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Общество В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.

Интернет Facebook начал тестировать верификацию пользователей с помощью видео Социальная сеть Facebook начала тестировать новый инструмент для борьбы с фальшивыми аккаунтами, сообщила в своем Twitter эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг.

Политика Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку "Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.

Политика Трамп в письме к Зеленскому в мае обещал «непоколебимую поддержку» Президент США Дональд Трамп в мае направил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому письмо, в котором поздравил его с избранием и заверил его в своей «непоколебимой поддержке».

Происшествия При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков "В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.

Общество Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Общество В Росгвардии попросили разрешения сбивать дроны оружием Замглавы Росгвардии Олег Борукаев заявил, что ведомство просит разрешить им использовать оружие и боевую технику против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над охраняемыми объектами.

Общество МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.

Шоу-бизнес Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.

Шоу-бизнес Муж Лолиты назвал причину расставания с ней Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.