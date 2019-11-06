За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на трех высокопоставленных ливийских чиновников и пятерых западных дипломатов, следящих за конфликтом.

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

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