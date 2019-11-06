Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuNYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на трех высокопоставленных ливийских чиновников и пятерых западных дипломатов, следящих за конфликтом.
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СМИ: в Ливию за последние полтора месяца прибыли 200 российских наемников

Коммерсантъвчера в 21:32

СМИ узнали о прибытии бойцов ЧВК Вагнера в Ливию

URA.Ruвчера в 17:30

The New York Times: в Ливию прибыли около 200 российских наемников

Дождьвчера в 14:41

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Znak.comвчера в 16:51

NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе

РБКвчера в 15:28

У бойцов в Ливии и Донбассе обнаружили схожие ранения от «российских наемников»

Lenta.ruвчера в 17:25

В Ливию за последние полтора месяца прибыли 200 наёмников из России

Эхо Москвывчера в 14:30
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Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 03:01
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Александр Бубнов: «В России Дзюба может делать все, что хочет, но в бундеслиге таких игроков хватает»

В открытой игре «Лейпциг» имел бы преимущество при быстрых атаках за счет превосходства в скорости атакующих игроков над опытными, но не быстрыми центральными защитниками.
Sportbox.RU вчера в 16:04
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Самолет с 248 людьми на борту вынужденно сел в Китае

Известия вчера в 23:32
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Российский патруль забросали камнями в Сирии

Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.
Lenta.ru вчера в 22:43
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Авто

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В России объявили отзыв кроссоверов BMW X3 и X4 - всего 36 транспортных средств, реализованных с октября 2019 года по настоящее время.
За рулем Кубань вчера в 07:43
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Политика

В Турции объяснили выгоду российского газа для Европы

Член президентского совета Турции по безопасности и внешней политике Нуршин Атешоглу Гюней заявила, что российский газ будет гораздо дешевле для потребителей из Европы, чем альтернативы, предлагаемые США.
Профиль вчера в 23:51
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 04 ноября в 13:44
Происшествия

В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу

В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.
Lenta.ru вчера в 23:32
Экономика

Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

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REGNUM вчера в 01:56
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Курском

Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры - Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 23:32
Технологии

Составлен рейтинг профессий будущего

Эксперты портала hh.ru составили рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайшие десять лет.
Российская газета вчера в 20:15
Происшествия

В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов

В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM вчера в 23:32
Общество

В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков

В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
REGNUM 00:12
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Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец 04 ноября в 09:44
Армия и оружие

Сирийская армия взяла под контроль нефтяное месторождение

Комсомольская правда вчера в 16:54
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Политика

Посольство в США отреагировало на антироссийские публикации

ИА «Ореанда-Новости»Посольство РФ в США ответило на очередные антироссийские публикации, появившиеся в популярных североамериканских изданиях.
Ореанда-Новости вчера в 23:55
Общество

Россияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ

Отмечается, что против такого графика были 9% опрошенных.
Газета.Ru вчера в 17:58
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в перестрелке на юге Таиланда

Неизвестные атаковали один из КПП в провинции Яла на юге Таиланда. В результате случившегося 15 человек погибли.
Российская газета вчера в 22:27
Общество

Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Политика

Встреча Путина и Токаева в Омске запланирована на 7 ноября

Встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества двух стран состоится 7 ноября.
REGNUM вчера в 07:06
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Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru вчера в 03:48
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Футбол

«Мы прибыли». «Ювентус» прилетел в Москву перед матчем с «Локомотивом»

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что команда прилетела в Москву перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива».
Спорт-Экспресс вчера в 12:35
Здоровье

Треть жителей Вологодской области сделали прививки от гриппа

На 31 октября процедуру вакцинации всего прошли 397 тысяч человек, что составляет 33,7% населения Вологодской области.
Московский Комсомолец вчера в 06:25
Происшествия

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета вчера в 02:57
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