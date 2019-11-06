Армия и оружие
Газета.RuNYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на трех высокопоставленных ливийских чиновников и пятерых западных дипломатов, следящих за конфликтом.
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У бойцов в Ливии и Донбассе обнаружили схожие ранения от «российских наемников»
Lenta.ruвчера в 17:25
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Экономика
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 03:01
Футбол
Александр Бубнов: «В России Дзюба может делать все, что хочет, но в бундеслиге таких игроков хватает»
В открытой игре «Лейпциг» имел бы преимущество при быстрых атаках за счет превосходства в скорости атакующих игроков над опытными, но не быстрыми центральными защитниками.
Sportbox.RU вчера в 16:04
Происшествия
Самолет с 248 людьми на борту вынужденно сел в Китае
Известия вчера в 23:32
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Жители деревень местности Кобани в Сирии забросали камнями и обувью российский и турецкий патруль. Об этом сообщает North Press Agency.
Lenta.ru вчера в 22:43
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Авто
В России отзывают кроссоверы BMW X3 и X4
В России объявили отзыв кроссоверов BMW X3 и X4 - всего 36 транспортных средств, реализованных с октября 2019 года по настоящее время.
За рулем Кубань вчера в 07:43
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Политика
В Турции объяснили выгоду российского газа для Европы
Член президентского совета Турции по безопасности и внешней политике Нуршин Атешоглу Гюней заявила, что российский газ будет гораздо дешевле для потребителей из Европы, чем альтернативы, предлагаемые США.
Профиль вчера в 23:51
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 04 ноября в 13:44
Происшествия
В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу
В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.
Lenta.ru вчера в 23:32
Экономика
Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
REGNUM вчера в 01:56
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Курском
Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры - Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 23:32
Технологии
Составлен рейтинг профессий будущего
Эксперты портала hh.ru составили рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайшие десять лет.
Российская газета вчера в 20:15
Происшествия
В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов
В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM вчера в 23:32
Общество
В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков
В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
REGNUM 00:12
Здоровье
Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец 04 ноября в 09:44
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль нефтяное месторождение
Комсомольская правда вчера в 16:54
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Политика
Посольство в США отреагировало на антироссийские публикации
ИА «Ореанда-Новости»Посольство РФ в США ответило на очередные антироссийские публикации, появившиеся в популярных североамериканских изданиях.
Ореанда-Новости вчера в 23:55
Общество
Россияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ
Отмечается, что против такого графика были 9% опрошенных.
Газета.Ru вчера в 17:58
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в перестрелке на юге Таиланда
Неизвестные атаковали один из КПП в провинции Яла на юге Таиланда. В результате случившегося 15 человек погибли.
Российская газета вчера в 22:27
Общество
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Политика
Встреча Путина и Токаева в Омске запланирована на 7 ноября
Встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества двух стран состоится 7 ноября.
REGNUM вчера в 07:06
Хоккей
Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
Нева Спорт 00:13
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru вчера в 03:48
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Футбол
«Мы прибыли». «Ювентус» прилетел в Москву перед матчем с «Локомотивом»
Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что команда прилетела в Москву перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива».
Спорт-Экспресс вчера в 12:35
Здоровье
Треть жителей Вологодской области сделали прививки от гриппа
На 31 октября процедуру вакцинации всего прошли 397 тысяч человек, что составляет 33,7% населения Вологодской области.
Московский Комсомолец вчера в 06:25
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета вчера в 02:57