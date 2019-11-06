Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuNYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на трех высокопоставленных ливийских чиновников и пятерых западных дипломатов, следящих за конфликтом.
Читать в источнике
Комментировать237

Подробнее о событии

В Ливию, по некоторым данным, за последние полтора месяца прибыли около 200 российских наемников

Эхо Москвы03:59

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

Газета.Ruвчера в 18:46

У бойцов в Ливии и Донбассе обнаружили схожие ранения от «российских наемников»

Lenta.ruвчера в 17:25

СМИ узнали о прибытии бойцов ЧВК Вагнера в Ливию

URA.Ruвчера в 17:30

NYT: 200 бойцов ЧВК «Вагнер» прибыли в Ливию. Они используют то же оружие, что на Донбассе

Znak.comвчера в 16:51

NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе

РБКвчера в 15:28

The New York Times: в Ливию прибыли около 200 российских наемников

Дождьвчера в 14:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:04, Ашберн
Политика

В США демократ объявил о своей победе на выборах губернатора Кентукки

Кандидат от Демократической партии Энди Бешир уверен, что одержал победу на состоявшихся во вторник в штате Кентукки выборах губернатора, республиканец Мэттью Бевин заявил, что не признает поражения.
ТАСС 00:09
Происшествия

Отец рядового Шамсутдинова считает что его сына «довели» до бойни

Газета.Ru 03:51
Шоу-бизнес

«Лайки не нужны»: Самбурская опубликовала пикантное фото в Instagram

Актриса Настасья Самбурская опубликовала пикантное селфи в социальной сети.
Пятый канал вчера в 06:46
Гаджеты

В России начали сдавать в аренду iPhone

Сообщается, что взять во временное пользование можно будет телефоны от флагмана iPhone XS до нового iPhone 11 Pro.
ФедералПресс 01:48
Политика

Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу

Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 04:14
Политика

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Футбол

Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

RT на русском 03:33
Общество

Четырехдневная рабочая неделя повысила продуктивность Microsoft на 40%

Эксперимент по сокращению рабочей недели до четырех дней привел к повышению производительности на 40%, отмечается в отчете компании Microsoft, 4 ноября сообщает CNBC.
Красная весна 04 ноября в 08:41
Экономика

Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
REGNUM вчера в 01:56
Шоу-бизнес

Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Происшествия

Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Музыка

Maruv впервые высказалась после скандала с «российской певицей»

News.ru вчера в 20:14
Наука

В польском бункере обнаружили колонию муравьев-каннибалов

Planet Today вчера в 05:28
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Общество

Александр Кержаков подал три иска в суд на бывшую жену

Евро-футбол.ру 04:38
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Экономика

ВТБ планирует снизить ставку по ипотеке

ВТБ в начале ноября планирует снизить ставку по ипотеке на 0,4 процентного пункта, в рамках базовых программ ожидается, что ставка составит от 8,6%, по рефинансированию - от 9%, говорится в презентации банка по розничному бизнесу.
РИА Новости 03:15
Политика

Песков прокомментировал назначение Келина послом в Великобритании

Назначение Андрея Келина российским послом в Великобритании не связано с электоральной кампанией в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 04:58
Политика

Лавров прокомментировал инициативу создания «белых списков СМИ»

Ранее в среду глава МИД России назвал ограничения на работу российских журналистов в ряде государств попытками ввести политическую цензуру.
Известия 03:26
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

РИА Новости 04:04
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб).
Газета.Ru 00:44
Шоу-бизнес

51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Единоборства

Ковалёву запретили выходить на ринг до января 2020 года

Чемпионат вчера в 07:33
Автоспорт

В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята

Директор ФИА Майкл Маси прокомментировал решение судей Гран-при США оштрафовать пилота «Торо Россо» Даниила Квята.
Матч ТВ 04:59
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Общество

Правительство РФ определило угрозы устойчивости Рунета

Угрозы целостности: — нарушение взаимодействия сети связи общего пользования с зарубежными сетями электросвязи, из-за которого организация соединений с зарубежными пользователями услугами связи или зарубежными информресурсами; — нарушение функционирования интернета, из-за которых нарушается взаимодействие российских интернет-пользователей с другими, в том числе с находящимися за границей.
It`s My City 03:50
Космос

В США испытали новейший космический корабль

Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner.
Lenta.ru 04 ноября в 11:11
Шоу-бизнес

Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов

Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru вчера в 06:48
Автоспорт

Renault может покинуть Формулу 1 в конце 2019 года

В конце октября стало известно о том, что новое руководство Renault пересматривает все активы и планы компании, включая проект заводской команды в Формуле 1. По слухам, новый исполнительный директор концерна Клотильда Дельбо выступает против участия в Ф1.
Autosport.com.ru 02:49
Происшествия

Кота-наркокурьера в Татарстане определили в приют

Говорит Москва 03:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное