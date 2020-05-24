Коронавирус
ИзвестияNYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи. Фото передовицы газета привела на своей странице в Twitter 24 мая.
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Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
REGNUM 00:18
Общество
Депутат Госдумы Пушкина назвала нетипичный симптом коронавируса
Ранее Пушкина, у которой ранее выявили коронавирус, рассказала, что ее выписали из больницы.
URA.Ru вчера в 19:47
Общество
24 мая в России отмечается День славянской культуры и письменности
ГТРК Калуга вчера в 10:56
Общество
Новый трейлер постапокалиптической игры Paradise Lost
Игра разрабатывается для РС и консолей, и выйдет в 2020 году. В Steam уже можно добавить Paradise Lost в список желаемого.
Srnsk вчера в 04:41
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Политика
Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания
Коммерсантъ вчера в 18:25
Здоровье
В Алтайском крае за сутки у 71 человека нашли коронавирус
Семьдесят один новый случай коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, выздоровели восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:17
Космос
«Роскосмос» сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
РИА Новости 22 мая в 20:39
Политика
Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».
Коммерсантъ вчера в 16:53
Политика
Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ 22 мая в 11:00
Общество
Названы регионы, преодолевшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Общество
В Китае снова проснулся коронавирус
В Поднебесной за минувшие сутки снова зарегистрировали новые случаи инфицирования COVID-19.
Актуальные Новости 01:36
Происшествия
В Подмосковье выясняют причины загрязнения Москвы-реки
«Отрабатываются версии причины загрязнения, от незаконного слива сточных вод в реку до сброса топлива с корабля»,— сообщили в министерстве (цитата по «Интерфаксу»).
Коммерсантъ вчера в 18:53
Происшествия
Установлена личность захватчика банка в Москве
Правоохранители установили личность мужчины, захватившего отделение банка в центре Москвы, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 10:46
Наука
Американцы научились синтезировать керамику менее чем за минуту
Исследователи из США разработали метод спекания, позволяющий создавать керамические материалы менее чем за минуту.
N+1 22 мая в 12:13
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре
Коммерсантъ вчера в 23:32
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20
Происшествия
Подросток расстрелял ветерана АТО под Киевом
Известия вчера в 23:14
Армия и оружие
Моряк сменит танкиста на должности командующего украинскими ВМС
В случае, если Воронченко согласится на увольнение, его должность займет контр-адмирал Алексей Нежипапа, который считается более лояльным к президенту, а также близок к главе МВД Арсену Авакову.
Новостной фронт вчера в 07:06
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Общество
Испания с июля начнет принимать иностранных туристов
Коммерсантъ вчера в 09:49
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области
Интерфакс вчера в 11:17
Здоровье
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
В больницы США поступили шестеро молодых людей с загадочным воспалительным синдромом, вероятно связанным с заражением коронавирусом.
Lenta.ru 00:16
Происшествия
В Новосибирской области выявили 81 новый случай коронавируса
По данным оперативного штаба на 11 утра 24 мая, в Новосибирской области за сутки выявили 81 случай коронавируса.
RuNews24.ru 00:20
Общество
Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом
Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
Здоровье
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Происшествия
В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы
Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей вчера в 14:06
Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском вчера в 17:30
Наука
Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами
Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах.
Индикатор 21 мая в 07:34