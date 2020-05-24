Коронавирус

ИзвестияИзвестияNYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США

Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи. Фото передовицы газета привела на своей странице в Twitter 24 мая.
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The New York Times опубликовала на первой полосе тысячу имен умерших из-за коронавируса

ТАСС00:20

Американская газета New York Times посвятила первую полосу воскресного выпуска жертвам коронавируса

Эхо Москвы00:32

NYT напечатала список жертв COVID-19 в США на первой полосе

Газета.Ru00:29

New York Times отвела первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США

РБК00:47

New York Times напечатала на первой полосе список жертв COVID-19 в США

РИА Новостивчера в 23:36

NYT отвела первую полосу газеты именам жертв коронавируса в США

Московский Комсомолецвчера в 23:28

New York Times отвела всю первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США

Интерфаксвчера в 23:02
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