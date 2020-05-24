Коронавирус
ИзвестияNYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи. Фото передовицы газета привела на своей странице в Twitter 24 мая.
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Общество
В России выявили минимум с начала мая заболевших COVID-19 за сутки
За последние сутки в России выявили 8599 случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:35
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Здоровье
63 новых случая коронавируса выявили в Кировской области
В Кировской области по данным на утро 24 мая выявили 63 новых случая коронавируса.
РИА НаВятке 03:01
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Энергетика
Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru 22 мая в 13:00
Кино
Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»
Лучшей экранизацией была признана картина «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика. Ленту показали на больших экранах 40 лет назад.
Live24 вчера в 07:52
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
Происшествия
В Екатеринбурге полиция устроила рейд на «Таганский ряд»
Уральский меридиан вчера в 06:05
Общество
В Симферопольском районе 11 строителей заразились коронавирусом
COVID-19 обнаружили у 11 строителей.
Вести Крым 03:07
Гаджеты
Vivo X50 Pro получит крутую камеру
Хочется узнать, какие у него будут преимущества помимо крутой камеры.
Megaobzor.com 21 мая в 12:05
Политика
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57
Шоу-бизнес
Елена Степаненко: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»
Территория новостей вчера в 09:15
Политика
МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны
"Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 03:57
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
Общество
В Татарстане выявлено 90 новых случаев коронавируса
За 24 часа в Российской Федерации выявили 8 559 новых заболевших Covid-19, в целом по стране зарегистрировано 344 481 случаев коронавирусной инфекции.
Знамя труда (Альметьевск) 03:42
Религия
Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.
REGNUM 02:42
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
Политика
Захарова: США не собирались обсуждать с РФ Договор по открытому небу
США не собирались обсуждать с Россией появлявшиеся претензии по Договору по открытому небу (ДОН), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Политика
Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
Общество
Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом
Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
Общество
Еще 2900 человек вылечились от коронавируса в Москве
Ранее сообщалось, что в Московской области выздоровели уже 4699 человек после лечения COVID-19.
Вечерняя Москва 22 мая в 03:23
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
Наука
Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев
iReactor 22 мая в 10:08
Общество
Въезжающих в Крым бесцельно поместят в платные обсерваторы
Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове, въехать на полуостров беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых «оформлены органами государственной власти».
Коммерсантъ 04:57
Общество
Бразилия потеснила Россию в списке стран по количеству заболевших
Бразилия стала второй страной в мире по количеству заболевших новым типом коронавируса, потеснив Россию.
Pravda.Ru вчера в 05:36
Фигурное катание
Лазукин рассказал о расставании с Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин в интервью «СЭ» рассказал о расставании с фигуристкой, чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой.
Спорт-Экспресс 02:25
Общество
Цифровые пропуска в Подмосковье больше не оформляют через СМС
С 15 апреля в Москве и Подмосковье начала действовать пропускная система для передвижения граждан на личном и общественном транспорте в период пандемии коронавируса.
Радио 1 22 мая в 06:48