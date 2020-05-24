Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи. Фото передовицы газета привела на своей странице в Twitter 24 мая.

NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США

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