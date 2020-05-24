Коронавирус

ИзвестияИзвестияNYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США

Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи. Фото передовицы газета привела на своей странице в Twitter 24 мая.
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Газета The New York Times посвятила сегодняшний выпуск жертвам коронавируса в США

Эхо Москвы04:03

New York Times отвела первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США

РБК00:47

NYT отвела первую полосу газеты именам жертв коронавируса в США

Московский Комсомолецвчера в 23:28

The New York Times опубликовала на первой полосе тысячу имен умерших из-за коронавируса

ТАСС00:20

New York Times напечатала на первой полосе список жертв COVID-19 в США

РИА Новостивчера в 23:36

NYT напечатала список жертв COVID-19 в США на первой полосе

Газета.Ru00:29

New York Times отвела всю первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США

Интерфаксвчера в 23:02
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РБК 04:35
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Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
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В Кировской области по данным на утро 24 мая выявили 63 новых случая коронавируса.
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Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

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Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
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Происшествия

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В Симферопольском районе 11 строителей заразились коронавирусом

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МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны

"Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — приводит его слова ТАСС.
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В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
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В Татарстане выявлено 90 новых случаев коронавируса

За 24 часа в Российской Федерации выявили 8 559 новых заболевших Covid-19, в целом по стране зарегистрировано 344 481 случаев коронавирусной инфекции.
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Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

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Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
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Захарова: США не собирались обсуждать с РФ Договор по открытому небу

США не собирались обсуждать с Россией появлявшиеся претензии по Договору по открытому небу (ДОН), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 19:58
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Политика

Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
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Общество

Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом

Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
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Общество

Еще 2900 человек вылечились от коронавируса в Москве

Ранее сообщалось, что в Московской области выздоровели уже 4699 человек после лечения COVID-19.
Вечерняя Москва 22 мая в 03:23
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Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

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Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
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Въезжающих в Крым бесцельно поместят в платные обсерваторы

Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове, въехать на полуостров беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых «оформлены органами государственной власти».
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Бразилия потеснила Россию в списке стран по количеству заболевших

Бразилия стала второй страной в мире по количеству заболевших новым типом коронавируса, потеснив Россию.
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Цифровые пропуска в Подмосковье больше не оформляют через СМС

С 15 апреля в Москве и Подмосковье начала действовать пропускная система для передвижения граждан на личном и общественном транспорте в период пандемии коронавируса.
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