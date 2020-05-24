Коронавирус

ИзвестияИзвестияNYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США

Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи. Фото передовицы газета привела на своей странице в Twitter 24 мая.
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The New York Times опубликовала на первой полосе тысячу имен умерших из-за коронавируса

ТАСС00:20

Американская газета New York Times посвятила первую полосу воскресного выпуска жертвам коронавируса

Эхо Москвы00:32

NYT напечатала список жертв COVID-19 в США на первой полосе

Газета.Ru00:29

New York Times отвела первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США

РБК00:47

New York Times напечатала на первой полосе список жертв COVID-19 в США

РИА Новостивчера в 23:36

NYT отвела первую полосу газеты именам жертв коронавируса в США

Московский Комсомолецвчера в 23:28

New York Times отвела всю первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США

Интерфаксвчера в 23:02
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Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева

Наша версия вчера в 08:21
Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
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Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Бредихин обратил внимание на повальное пьянство солдат ВСУ

Антон Бредихин отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский, придя к власти, серьезно увеличил численность ВСУ в Донбассе.
ПолитРоссия 02:39
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Происшествия

Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы

Установлена личность захватчика людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы.
Комсомольская правда вчера в 09:22
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
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Наука

Скважина, которая перевернула представления о Земле

Во имя науки В начале 1960-х годов в СССР создавали систему сверхглубоких скважин.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Следователи ФСБ прекратили уголовное дело о взрыве в Архангельске

Следователи ФСБ прекратили уголовное преследование 17-летнего подростка, который устроил взрыв в здании УФСБ по Архангельской области в октябре 2018 года.
РЕН ТВ вчера в 20:16
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Экономика

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
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Общество

Кадыров опубликовал видеообращение

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал.
Газета.Ru вчера в 15:35
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Армия и оружие

Новая тактика ВМФ РФ заставила нервничать военных НАТО

Политическая Экспертиза 02:56
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

REGNUM 00:18
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Шоу-бизнес

Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой

Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ 22 мая в 07:03
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Религия

Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.
REGNUM 02:42
Киберспорт

Olofmeister из FaZe Clan взял перерыв в карьере

Игрок FaZe Clan Олоф olofmeister Кайбьер объявил о временной приостановке карьеры профессионального игрока в CS:GO.
Чемпионат 02:49
Общество

Во Владимирской области выявили 74 новых случая COVID-19

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 74, до 2194, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 02:23
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Общество

Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом

Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
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Экономика

Российские торговые центры выставили на продажу на Avito

На портале появились объявления о продаже крупного центра на Арбате в Москве. Его стоимость продавец оценил в 11,5 млрд рублей.
News.ru 22 мая в 10:54
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Здоровье

В Саратовской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом

Девять детей есть в числе 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2418, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:13
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Политика

МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
REGNUM 01:21
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Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
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Наука

Guardian: вакцина от коронавируса может оказаться бесполезной

«Иммунитет против ряда коронавирусов, вызывающих простуду, не является стойким, поэтому есть вероятность что и вакцина против Sars-CoV-2, даже если будет разработана, окажется практически бесполезной», — пишет агентство Guardian (перевод ИА «Красная весна»).
URA.Ru вчера в 17:52
Кино

Создатели «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе

Культуромания 22 мая в 05:01
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Политика

Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
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Общество

Цифровые пропуска в Подмосковье больше не оформляют через СМС

С 15 апреля в Москве и Подмосковье начала действовать пропускная система для передвижения граждан на личном и общественном транспорте в период пандемии коронавируса.
Радио 1 22 мая в 06:48
Наука

Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев

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Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru вчера в 08:29
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Мексике

REGNUM 00:49
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Общество

24 мая в России отмечается День славянской культуры и письменности

ГТРК Калуга вчера в 10:56
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