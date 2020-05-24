Коронавирус

ИзвестияИзвестияNYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США

Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи. Фото передовицы газета привела на своей странице в Twitter 24 мая.
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Газета New York Times целиком посвятила первую полосу людям, которые погибли от коронавируса

Эхо Москвы06:06

New York Times отвела первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США

РБК00:47

NYT отвела первую полосу газеты именам жертв коронавируса в США

Московский Комсомолецвчера в 23:28

The New York Times опубликовала на первой полосе тысячу имен умерших из-за коронавируса

ТАСС00:20

New York Times напечатала на первой полосе список жертв COVID-19 в США

РИА Новостивчера в 23:36

NYT напечатала список жертв COVID-19 в США на первой полосе

Газета.Ru00:29

New York Times отвела всю первую полосу газеты именам жертв COVID-19 в США

Интерфаксвчера в 23:02
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 08:05, Ашберн
Космос

SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon

РИА Новости 22 мая в 19:58
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Общество

В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу

Руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 по программе столичного правительства.
RT на русском вчера в 04:05
1K
Общество

В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
1,4K
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

РИА Новости вчера в 08:29
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Космос

У Млечного Пути насчитали 150 необнаруженных галактик-спутников

N+1 21 мая в 07:14
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Хоккей

Экс-защитник «Слована» Ник Эберт может вернуться в КХЛ

Американский защитник Ник Эберт сообщил о намерении вернуться в Европу после сезона, проведённого в Американской хоккейной лиге.
Чемпионат 03:20
Общество

В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19

В последний раз наибольшее число смертельных случаев за сутки в России регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 заразившихся коронавирусом человек.
РБК 03:55
Армия и оружие

США и НАТО обеспокоены новой противолодочной тактикой ВМФ РФ

ПолитРоссия 05:21
1
Здоровье

В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса

Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
RT на русском 04:07
24
Здоровье

На предприятии в Малмыжском районе произошла вспышка коронавируса

Предприятию рекомендовано срочно перейти на вахтовый метод работы.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 04:48
Политика

Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе.
РИА Новости 06:05
819
Армия и оружие

«Союз-2.1б» с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк

Российская ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк.
Piter.tv 22 мая в 04:02
28
Политика

Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:21
9
Политика

Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
РИА Новости вчера в 20:53
124
Армия и оружие

В ДНР рассказали об ответном ударе по позициям ВСУ после обстрела Донецка

ДНР подавила огневую точку украинских силовиков, с которой вели обстрел по населенному пункту Старомихайловка на окраине Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 07:09
30
Киберспорт

NS: «Стримить могут все, рекламу можно ставить любую, все. Нечего тут обсуждать»

Стримить могут все, рекламу можно ставить любую, все.
Cyber.sports.ru 01:20
Общество

Ограничения в Челябинской области решили смягчить

В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru 07:30
4
Происшествия

Теннисист Басилашвили задержан за избиение экс-супруги

В Грузии за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка задержан теннисист Николоз Басилашвили. Инцидент произошел 21 мая в Тбилиси.
BFM.ru 06:38
Происшествия

Пьяный мужчина устроил дебош на рейсе «Симферополь-Москва»

Силовики задержали на борту самолета рейса «Симферополь-Москва» пьяного мужчину, который устроил дебош.
Невские Новости 07:17
Армия и оружие

Китайские военные обезоружили и задержали индийских пограничников

Военное дело 05:45
15
Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

Российская газета 05:42
87
Армия и оружие

В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»

По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
15
Происшествия

НАК: ликвидированные в Дагестане боевики готовили серию терактов

REGNUM 22 мая в 11:20
391
Общество

В Свердловской области ожидаются сильные ливни, грозы и град

Как указано на сайте Уральского гидрометцентра, днем 25 мая и ночью 26 мая местами в Свердловской, Курганской областях и Пермском крае ожидаются грозы, крупный град, сильные и очень сильные дожди, сильные ливни.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:57
2
Футбол

Виталий Кафанов: У нас играет тот, кто лучше, старые заслуги не в счет

Старший тренер нашей команды Виталий Кафанов рассказал о секрете успеха «Ростова» в этом сезоне, графике команды после рестарта, перспективах Максима Рудакова и объяснил, почему вратарей называют странными.
ФК Ростов 04:47
Общество

В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая

Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль 22 мая в 13:18
153
Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
1,5K
Шоу-бизнес

Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
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Политика

Страны НАТО обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу

Накануне Дональд Трамп объявил, что Россия не соблюдает Договор по открытому небу, поэтому США из него выходят.
Эхо Москвы 22 мая в 12:31
494
Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
4,5K
Главное