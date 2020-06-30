Политика
Lenta.ruNYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов
Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
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Армия и оружие
В России начато производство автомата-конкурента АК-12
Общественная служба новостей 20:05
Происшествия
В Петербурге дорожный конфликт закончился стрельбой
В Санкт-Петербурге полицейские разбираются в причинах дорожного конфликта, во время которого прозвучали выстрелы.
Вести.Ru 18:31
Шоу-бизнес
Соседов назвал преступлением жалобы «обнищавшей» Ротару
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал трудное финансовое положение певицы Софии Ротару после заявления ее концертного директора о несостоявшихся гастролях звезды.
NewInform вчера в 11:01
Кино
Марго Робби снимется в шестой части «Пиратов Карибского моря»
Подмосковье Сегодня вчера в 17:27
Футбол
«Зенит» во второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун во второй раз оштрафован клубом за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.
Sport24.ru 15:06
Общество
Девять важных новых законов РФ вступают в силу в июле 2020 года
ФБА "Экономика сегодня" расскажет о девяти самых важных законах, начинающих действовать в июле текущего года.
Экономика сегодня вчера в 17:01
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com 08:21
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Общество
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля.
ТАСС 17:48
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Политика
Электронное голосование по поправкам оценено как комфортное и надежное
Член Центрального штаба ОНФ, директор РАЭК Сергей Плуготаренко отметил, что этот эксперимент показал удобство и популярность системы, ведь за первые несколько дней голосования — явка по электронной системе составила 70%.
REGNUM 17:26
Киберспорт
Dota 2. CEO HellRaisers оценил состав VP.Prodigy в 110 тысяч долларов
СЕО HellRaisers Алексей «Magician» Слабухин оценил рыночную стоимость состава VP.Prodigy.
Bookmaker-ratings.ru 09:56
Космос
В галактике из созвездия Водолея внезапно исчезла звезда
Астрофизики впервые стали свидетелями того, как крупная звезда внезапно исчезла в одной из карликовых галактик, расположенной в созвездии Водолея.
BFM.ru 17:35
Армия и оружие
США могут применить военную силу против Ирана из-за ядерного оружия
Власти США рассматривают возможность применения военной силы против Ирана, в случае если это потребуется для предотвращения получения страной ядерного оружия.
Известия 20:14
Политика
В России начался основной этап голосования по Конституции
У россиян есть последний шанс проголосовать по поправкам к Конституции В России в среду, 1 июня, начался основной день всенародного голосования по вопросу изменения Конституции.
Lenta.ru 16:00
Общество
Академик не исключил, что коронавирус навсегда поселится в организме
Коронавирус может начать постоянно жить в организме человека, как вирус герпеса.
News.ru 19:09
Происшествия
На Урале отпустили из-под ареста обвиняемых в насилии экс-полицейских
Ленинский районный суд Екатеринбурга заменил домашний арест на запрет определенных действий.
Российская газета 04:03
Происшествия
На Сахалине уроженца Узбекистана осудили за финансирование терроризма
Реальное время 20:27
Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Журналисты пишут, что большинство кораблей в американских военно-морских силах построены в Соединенных Штатах, однако есть и суда, которые были созданы на зарубежных верфях.
Военное дело 04:15
Здоровье
Режим повышенной готовности в Хакасии продлили до 12 июля
Глава Хакасии Валентин Коновалов принял решение продлить до 12 июля режим повышенной готовности, объявленный в республике в конце марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Байкал24 15:34
Общество
Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом
Москва, 30 июня 2020, 15:30 — REGNUM Бизнесмен Олег Тиньков, проходящий процедуру лечения от лейкемии, рассказал о заражении коронавирусом весной.
REGNUM 08:30
Космос
Астроном оценил опасность астероидов для Земли
Рассчитываются их орбиты, траектории и вероятность столкновения с Землей. Пока ни один из известных крупных астероидов падать не собирается.
Петербургский дневник 10:14
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 10:10
Политика
В США считают бессмысленными новые санкции против «Северного потока-2»
В американском журнале Forbes написали, что у новых санкций против участников проекта «Северный поток — 2» нет смысла.
Городовой 12:27
Наука
Искусственный интеллект может предсказать эпилептический припадок
Команда исследователей объединила искусственный интеллект с методикой теории систем с целью разработки эффективного способа обнаружения и высокоточного определения в режиме реального времени эпилептического припадка.
Rusargument 19:39
Футбол
«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича
Российская газета вчера в 16:42
Политика
Трамп сообщил о растущей в отношении КНР злобе из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что считает Китай виновным в распространении нового коронавируса SARS-CoV-2 по планете.
Российская газета 20:28
Технологии
Принудительное обновление для Windows 10 замедляет работу ПК
Принудительные обновление Windows 10 привело к замедлению компьютеров, пишет издание Windows Latest со ссылкой на жалобы пользователей, размещенные на форуме Microsoft.
Live24 08:03