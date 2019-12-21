Политика
ТАССNYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа
"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
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Политика
Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Политика
Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу
Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Происшествия
Грузовик врезался в пять машин на трассе в Ленинградской области
Грузовик Daf врезался в пять автомобилей на 142-м километре трассы "Скандинавия" в Ленинградской области.
Армия и оружие
«The National Interest»: Ту-22М3 деморализовал американские авианосные ударные группы
Американское информационно-аналитическое издание «The National Interest» опубликовало статью, в которой военный эксперт Чарли Гао впервые признаёт, что российские бомбардировщики Ту-22М3 деморализовали авианосные ударные группы ВМС США.
Армия и оружие
На вооружение армии России поступил новый подводный автомат
На вооружение морского спецназа России поступил новый автомат.
Происшествия
В центре Москвы началась стрельба у здания ФСБ
По данным агентства, стрельба ведется у дома № 12 на улице Большая Лубянка.
Происшествия
Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области
Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Космос
Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner
Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Единоборства
Дебютный бой Барнетта в Bellator отменен
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Технологии
СМИ узнали о секретной команде в Apple для разработки спутников
Apple собрала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии передачи данных.
Политика
Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском
После переговоров президентов России и Беларуси в Санкт-Петербурге перед саммитом Евразийского экономического союза осталось лишь три группы нерешенных вопросов в рамках Союзного государства: нефть, газ и налоги.
Экономика
Бюджета Украины не хватило на декабрь
Недовыполнение государственного бюджета Украины стало причиной сокращения расходов в декабре.
Происшествия
Журналистку ударили при задержании в доме матери стрелка с Лубянки
Корреспондентку издания Baza Анну Никитину ударил оперативник, руководивший обыском в квартире матери предполагаемого стрелка с Лубянки Евгения Манюрова.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Экономика
«Роснефть» займется строительством «Дальневосточного СПГ»
В консорциум, который будет заниматься строительством, войдут такие компании, как Marubeni, Itochu, Japan Petroleum Exploration и Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.
Происшествия
Посетителя бара в Екатеринбурге задержали за стрельбу в официанта
Полицейские в Екатеринбурге задержали посетителя бара "Огонек", который подозревается в том, что дважды выстрелил из травматического пистолета в официанта, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах от отца Фриске
После критики в адрес сестры покойной Жанны Фриске продюсеру Иосифу Пригожин стали поступать сообщения с угрозами.
Происшествия
Во Владимирской области три человека погибли в ДТП
Общество
Кудрин назвал способы решения проблемы долгостроев за три года
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал способы решения проблемы долгостроев за два-три года.
Авто
Kia готовит новый компактный кроссовер
В инженерных цехах Kia кипит работа по созданию нового компактного кроссовера для глобального рынка.
Армия и оружие
Украинских военных научат брать шахты и банки
Как минимум восемь батальонно-тактических групп ВСУ пройдут в 2020 году обучение ведению военных действий в условиях города, заявил 17 декабря журналистам заместитель начальника управления боевой подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарёв, передает украинский портал «Армия Inform».
Политика
Корпоратив партии Зеленского обсудили в Сети
Политика
Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Игры
Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть
Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.
Здоровье
Эксперт дал рекомендации по питанию в Новый год
Заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра столичного Департамента здравоохранения Дмитрий Бордин в беседе с изданием «Ридус» дал рекомендации по питанию в Новый год.
Общество
Суд в Италии постановил выдать США россиянина Коршунова
Суд в Италии вынес решение об экстрадиции россиянина Александра Коршунова в США, где он обвиняется в краже коммерческой тайны.
Происшествия