Политика
ТАССNYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа
"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
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Гаджеты
AMD переводит свои старые CPU на новый техпроцесс
Судя по всему, AMD решила вдохнуть новую жизнь в часть старых CPU, переведя их на более тонкий техпроцесс.
Политика
Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Гаджеты
Intel упоминает о близости анонса дискретной графики в праздничном видеоролике
Старший вице-президент Intel выразил слова благодарности всем, кто помогает создавать дискретную графику DG1, и связал с наступающим 2020 годом особые надежды, косвенно намекая на период анонса.
Политика
WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине
Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
Политика
Турчинов ограничил «исконные русские земли» Московской областью
Бóльшую часть России нельзя назвать русскими землями, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Политика
Путин ответил на вопрос о бизнесе своих детей
Спорт
СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории
«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
Авто
Немецко-китайский Borgward BX3 поступил в продажу
Бюджетный кроссовер Borgward BX3, запатентованный в России этой осенью, наконец, представили официально.
Армия и оружие
Тестирование С-400 в Турции вызвало негодование США
Пересечением «красной линии» назвал учения Турции по обнаружению истребителей четвертого поколения F-16 с помощью российских радаров С-400 американский сенатор Крис Ван Холлен.
Политика
Американские санкции против «Северного потока — 2» вступили в силу
Министерство финансов США сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
Армия и оружие
«The National Interest»: Ту-22М3 деморализовал американские авианосные ударные группы
Американское информационно-аналитическое издание «The National Interest» опубликовало статью, в которой военный эксперт Чарли Гао впервые признаёт, что российские бомбардировщики Ту-22М3 деморализовали авианосные ударные группы ВМС США.
Происшествия
В Карибском море столкнулись два круизных лайнера
У берегов мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнера, передает Time.
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы
В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Происшествия
Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области
Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Общество
Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством
Экономические реформы в России в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад страны.
Общество
Кудрин предложил меры для решения проблемы долгостроя
Решить проблему долгостроя можно за два-три года, считает председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП под Владимиром
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Армия и оружие
Россия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов показали, на кого похож их сын
Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова Миша накануне отметил свой первый день рождения.
Хоккей
Малкин догнал Могильного по очкам в НХЛ среди россиян
Шоу-бизнес
«Очередной эксперимент»: Юлия Барановская стала платиновой блондинкой
Космос
Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Boeing
Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner фирмы Boeing, не сумевшему попасть на Международную космическую станцию.
Экономика
Стали известны детали нового контракта на транзит газа: события ночи
Москва и Киев готовятся подписать пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал об угрозах после критики сестры Фриске
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что после критики Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова.
Музыка
Подопечная Шнурова разозлила зрителей исполнением песни «Сплина»
Зрители вокального шоу «Голос» обсуждают в Сети номер певицы Рагды Ханиевой.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.