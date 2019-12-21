Политика

ТАССТАССNYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа

"Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы с помощью открытых источников расшифровать координаты точек, с которых поступали сигналы от сотовых телефонов, и отследить перемещения президента Трампа", - сообщила газета, не уточнив при этом, каким образом к ней попала эта база данных.
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СМИ проследили перемещения охраны президента Трампа

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NYT сообщила об успешной слежке за Трампом

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NYT заявила о возможности проследить за окружением Трампа по базе GPS

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NYT отследила перемещения агентов Секретной службы, охраняющих Трампа

ТАССвчера в 18:06

NYT отследила и опубликовала геолокацию Трампа

Lenta.ruвчера в 23:30
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