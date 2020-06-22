Общество

ТАССТАССNYT: памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке демонтируют

Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту (занимал пост в 1901-1909 годах), расположенный перед входом в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, будет демонтирован.
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NYT: памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке демонтируют

ТАСС00:12

Власти решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке

РБКвчера в 23:15

В Нью-Йорке будет демонтирован памятник Теодору Рузвельту

Вести.Ruвчера в 21:49

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

RT на русскомвчера в 22:39

В Нью-Йорке решили убрать памятник Теодору Рузвельту

РИА Новостивчера в 21:18

Музей естественной истории в Нью-Йорке демонтирует памятник Рузвельту

Российская газетавчера в 20:38

Памятник Теодору Рузвельту у музея в Нью-Йорке демонтируют

Известиявчера в 20:06
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Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
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Транспорт

В ЦОДД сообщили о перекрытии дорог в Москве из-за подтоплений

В Москве перекрыли ряд дорог из-за подтоплений, возникших в результате сильного ливня.
RT на русском 20 июня в 09:16
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Политика

Путин рассказал, что часто ночует в Кремле

Президент России Владимир Путин сказал, что часто задерживается на работе, поэтому остается ночевать в Кремле, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 12:31
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Политика

Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам

Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
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Общество

Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
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Армия и оружие

Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию

Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета вчера в 01:33
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Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
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Происшествия

Утечка дизтоплива произошла на электростанции в Якутии

Утечка дизельного топлива произошла на электростанции в селе Аргахтах в Якутии.
BFM.ru 00:44
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Авто

Производство нового LADA Largus может стартовать уже в августе

Инсайдеры сообщества «AvtoVAZ News» допускают, что новинка встанет на конвейер сразу после корпоративного отпуска, т.е. после 16 августа 2020 года.
Автоновости дня 20 июня в 14:52
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Политика

Путин осудил Зеленского за сравнение СССР с нацистской Германией

Зеленский поддержал мнение президента Польши Анджея Дуды, который возложил на Советский Союз ответственность за развязывание войны с нацистской Германией.
Политическая Экспертиза 18 июня в 18:48
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
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Политика

Володин ответил критикам поправок к Конституции

Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM вчера в 06:23
314
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
1,2K
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
1,3K
Политика

В Японии намерены отказаться от размещения американских комплексов ПРО

Известия вчера в 05:30
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Общество

Виталий Наливкин прокомментировал свой арест в новом видео

На ютьюбе появилось новое видео про депутата Виталия Наливкина. В нем он прокомментировал свой недавний арест.
Афиша Daily 19 июня в 11:08
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Происшествия

В Китае восемь школьников утонули в реке

Российская газета вчера в 22:50
5
Политика

Зеленский пригрозил Ирану международными судами за сбитый самолет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном своих обязательств, связанных с делом о сбитом в начале 2020 года под Тегераном самолете авиакомпании МАУ.
Известия вчера в 17:12
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Политика

Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 20 июня в 05:08
1,7K
Общество

С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии

Единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм смогут сразу за 3 года получить участники программы софинансирования пенсий.
Live24 19 июня в 02:05
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Политика

Нарышкин сожалеет об осквернении памятника Черчиллю в Лондоне

Москва, 20 июня 2020, 01:20 — REGNUM Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин выразил сожаление в связи с произошедшим в Лондоне осквернением памятника бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю.
REGNUM 19 июня в 18:20
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Музыка

У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»

Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия вчера в 15:58
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Культура

В новых сериях «Ну, погоди» волк бросит курить

Машковцев отметил, что у некоторых известных персонажей из таких мультфильмов есть даже собственная страничка в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 19 июня в 12:27
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Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

Еще два пациента скончались от коронавируса в Новосибирской области за минувшие сутки. Таковы данные оперативного штаба на утро 21 июня.
Atas.info вчера в 00:59
Общество

Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

РИА Новости вчера в 15:57
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Армия и оружие

В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»

Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ вчера в 02:48
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru 19 июня в 20:54
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Футбол

На матч с «Арсеналом» выйдет основной состав ФК «Ростов»

Для ростовской команды отсчет карантина начался 13 июня, значит, 27-го они смогут выйти на поле основным составом.
Rostov gazeta вчера в 09:02
Армия и оружие

Forbes считает, что МиГ-29 и Су-30 не помогут Индии в войне с Китаем

Известно, что Нью-Дели планирует приобрести 21 истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30.
ПолитРоссия 20 июня в 05:56
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