Политика
РИА НовостиNYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Газета New York Times опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания двух ракет в украинский Boeing 737-800, который потерпел крушение под Тегераном.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
В Иране задержали мужчину, заснявшего крушение украинского Boeing после попадания ракеты
Новая газетавчера в 14:45
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 00:40, Ашберн
Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Общество
В России многие профессии станут невостребованными, заявили в Госдуме
В России многие профессии станут невостребованными в будущем, заявил председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Армия и оружие
Польша резко нарастила численность армии
С 2015 года численность личного состава польской армии выросла более чем на треть, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Политика
Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
Политика
Спикер парламента Ливии сообщил о завершении перемирия с ПНС
Спикер заседающей на востоке страны Палаты представителей Ливии Агила Салех, которая относится к сторонникам Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара уведомил, что перемирие окончено.
Общество
Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов
Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.
Общество
Жириновский предложил простить долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил необходимость ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Политика
Лавров прилетел в Индию с официальным визитом
Глава МИД России Сергей Лавров 14 января прибыл с официальным визитом в Индию.
Политика
Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что для министров будет внедрены ключевые показатели эффективности (KPI), которые будут регулировать их зарплату.
Общество
ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского и Лебедева
Общество
Макаревич назвал критиков Горбачева «мразями»
Лидер группы "Машина времени", популярный музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке резко высказался в адрес россиян, критикующих бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени
Число пострадавших при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Тюмени увеличилось с шести до семи.
Кино
Комедия «Холоп» превзошла фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде
Технологии
Робота-пилота корабля «Орел» сделают похожим на человека
Общество
РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) закупит 15 тыс. компьютеров на отечественных процессорах «Эльбрус», следует из аукциона на портале госзакупок, на который обратило внимание издание CNews.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Футбол
В. Березуцкий: «Слуцкий предлагал работу в „Рубине“»
Бывший игрок ЦСКА Василий Березуцкий не исключил, что может стать помощником Леонида Слуцкого в «Рубине».У меня сейчас половина вещей в Нидерландах, половина в России.
Происшествия
Восемь человек пострадали при взрыве на химзаводе в Испании
Восемь человек пострадали в результате мощного взрыва на нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона.
Политика
В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
Комитет по разведке в палате представителей получил новые доказательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа для предоставления Сенату, сообщил глава комитета Адам Шифф в письме главе судебного комитета Джерри Надлеру.
Происшествия
Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной
Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.
Общество
Власти Китая назвали симптомы нового типа коронавируса
Зарегистрированный в китайском Ухане ранее неизвестный тип коронавируса на первых стадиях проявляется в виде высокой температуры и кашля.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Общество
Меган Маркл отказалась слушать Елизавету II
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву Елизавету II на совете британской королевской семьи.
Игры
Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр
Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
Экономика
РБК: Козак поручил проверить сделки по утилизации вагонов
Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономики и ФАС проверить несколько сделок между РЖД и ООО "Транслом" на утилизацию вагонов общей стоимостью около 110 млн руб. Поручение датировано 27 декабря, о результатах проверки будет доложено до 10 февраля, сообщает РБК со ссылкой на поручение господина Козака.
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.