Политика

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Газета New York Times опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания двух ракет в украинский Boeing 737-800, который потерпел крушение под Тегераном.
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NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

РИА Новостивчера в 23:24

NYT показала видео предполагаемого попадания двух ракет в Boeing в Иране

РБКвчера в 15:12

В интернете появилось видео, предположительно, попадания двух иранских ракет в украинский Boeing

Эхо Москвывчера в 20:08

NYT опубликовала видео предполагаемого попадания двух иранских ракет в украинский самолет

Дождьвчера в 19:15

NYT опубликовала видео предполагаемого попадания ракет в украинский Boeing

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Стало известно о второй попавшей в украинский самолет иранской ракете

Lenta.ruвчера в 20:20

В Иране задержали мужчину, заснявшего крушение украинского Boeing после попадания ракеты

Новая газетавчера в 14:45
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По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Lenta.ru вчера в 15:42
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ТАСС вчера в 16:01
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Газета.Ru вчера в 23:58
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Глава МИД России Сергей Лавров 14 января прибыл с официальным визитом в Индию.
News.ru вчера в 12:09
Политика

Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что для министров будет внедрены ключевые показатели эффективности (KPI), которые будут регулировать их зарплату.
РИА Новости вчера в 21:21
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В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе

РИА Новости 00:08
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Число пострадавших при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Тюмени увеличилось с шести до семи.
ТАСС 00:35
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Комедия «Холоп» превзошла фильм «Т-34» по кассовым сборам в России

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Отец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде

REGNUM вчера в 19:32
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Робота-пилота корабля «Орел» сделают похожим на человека

ТАСС вчера в 19:38
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Бывший игрок ЦСКА Василий Березуцкий не исключил, что может стать помощником Леонида Слуцкого в «Рубине».У меня сейчас половина вещей в Нидерландах, половина в России.
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Восемь человек пострадали в результате мощного взрыва на нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона.
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