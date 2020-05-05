Политика
Газета.RuNYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России
Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте оргкомитета данной премии.
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Происшествия
В Улан-Удэ нашли боевую гранату времён Гражданской войны
Байкал-Daily 21:09
Экономика
СМИ: Большинство системообразующих компаний России связаны с олигархами и госструктурами
Активисты волонтерского проекта RAVEN проанализировали позднеапрельскую редакцию списка системообразующих предприятий России и выяснили, кого преимущественно собираются спасать власти.
Росбалт 20:34
Футбол
Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»
Переговоры по новому соглашению с «Зенитом» всё еще продолжаются, оно еще не подписано, заявил наставник петербургского клуба Сергей Семак 4 мая в эфире «Матч ТВ».
ИА Красная Весна 12:29
Кино
Первый канал 9 мая покажет продолжение сериала «Диверсант»
Первый канал 9 мая покажет продолжение популярного сериала «Диверсант».
NewInform 02:57
Общество
Названо условие для снятия ограничений с 12 мая в России
В Роспотребнадзоре назвали необходимое условие для снятия ряда ограничительных мер, введенных в России в рамках борьбы с коронавирусом.
Русская Планета вчера в 07:49
Экономика
В России из банковской системы вывели триллион рублей
Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ, из банковской системы страны в виде бумажных банкнот ушло 1,185 триллиона рублей.
Новая Кубань 09:53
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:56
Армия и оружие
Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провел учения в Черном море
Флагман украинских Военно-морских сил «Гетман Сагайдачный» провел учения со стрельбой в Черном море.
Военное дело 02:11
Кино
Названа дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»
Киностудия Paramount Pictures анонсировала дату премьеры очередного фильма франшизы «Трансформеры».
Телеканал 360° вчера в 17:46
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос 07:52
Общество
В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу
Выхода на плато по заболеваемости коронавирусом еще не было, России до этого далеко.
Известия 10:10
Кино
Тайка Вайтити станет режиссером новых «Звездных войн»
Газета.Ru 18:52
Происшествия
Признанный погибшим экс-игрок «Шальке» найден живым
Бывший защитник "Шальке-04" Хианник Камба, признанный погибшим четыре года назад, найден живым.
Газета.Ru 16:42
Автоспорт
Эдди Джордан: Mercedes будет продан, а Хэмилтон перейдет в Ferrari
Вести.Ru вчера в 03:59
Общество
В России выросло число жалоб на домашнее насилие
Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru 20:29
Общество
Минздрав заявил о сохранении части ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала "Россия 24" рассказал, как будут сниматься ограничительные меры.
Московский Комсомолец вчера в 12:53
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Происшествия
На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов
Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
РИА Новости вчера в 02:34
Наука
Открыт новый эффективный способ окрашивания волос
NewInform вчера в 04:17
Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК 20:00
Политика
В Северной Осетии потребовали отставки Захаровой после ее слов о «бедных»
На сайте Change.org появилась петиция с требованием отправить в отставку официального представителя МИД РФ Марию Захарову после ее скандального интервью Михаилу Зыгарю.
Росбалт 07:15
Происшествия
В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом
Газета.Ru 10:40
Армия и оружие
Академик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны
Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".
РИА Новости 19:41
Шоу-бизнес
Фото Надежды Кадышевой без фотошопа потрясло фанатов
В Сети появилось фото 60-летней народной артистки, сделанное во время одного из последних мероприятий с её участием.
7Дней.ру 11:00
Здоровье
В Приморье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом
В Приморском крае за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:13
Происшествия
В Алтайском крае рассказали об умершем пациенте с коронавирусом
Второму в Алтайском крае скончавшемуся пациенту с коронавирусом было 75 лет, он страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 08:05
Общество
Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов
4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ 19:44
Происшествия
В Благовещенске полицейские спасли из горящего дома 24 человека
Двое полицейских патрульно-постовой службы в Благовещенске, что в Амурской области, спасли от гибели жильцов пятиэтажного дома.
Российская газета 05:00
Космос
Российский космический аппарат сделал снимок метанового пузыря подо льдом Байкала
Российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» проводит мониторинг скопления метана подо льдом озера Байкал.
Твой Иркутск 20:38