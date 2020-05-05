Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте оргкомитета данной премии.

NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России

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