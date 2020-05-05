Общество

Газета.RuГазета.RuNYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России

Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте оргкомитета данной премии.
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The New York Times получила Пулитцеровскую премию за серию критических статей о России

ТАСС16:58

Пулитцеровскую премию в главной номинации получили журналисты газеты Anchorage Daily News, выпускающейся на Аляске

Эхо Москвы18:04

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

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РБК18:35

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News.ru16:11

В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии

РЕН ТВ15:52
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:59, Ашберн
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

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Общество

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Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
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Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
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