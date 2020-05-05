Политика

ИзвестияИзвестияПосольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. Об этом сообщается на странице в Facebook дипломатического ведомства.
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с чего всё началось
NYT получила премию за «серию захватывающих историй, написанных с большим риском и разоблачающих хищничество режима Владимира Путина», — сообщают
 организаторы.
Znak.comвчера в 22:01

Подробнее о событии

Посольство РФ назвало отмеченные Пулитцеровской премией статьи русофобскими измышлениями

ТАСС00:22

Посольство России оценило вручение Пулитцеровской премии за статьи о Путине

Lenta.ru00:18

В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии

РБКвчера в 18:35

Посольство России прокомментировало присуждение Пулитцеровской премии

РИА Новостивчера в 23:38

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

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Посольство РФ в США оценило выбор лауреата Пулитцеровской премии

РЕН ТВ00:01

Пулитцеровскую премию в главной номинации получили журналисты газеты Anchorage Daily News, выпускающейся на Аляске

Эхо Москвывчера в 18:04
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Происшествия

Двое человек погибли в жестком ДТП в Свободном

Телепорт вчера в 23:11
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Общество

В Подмосковье выявили 150 водителей без пропусков с помощью камер

В Московской области системы фотовидеофиксации за четыре дня выявили 150 водителей без цифровых пропусков, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Коммерсантъ вчера в 14:41
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Общество

Курганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят

ТАСС вчера в 13:48
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Гаджеты

Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google

По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK вчера в 01:26
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Футбол

Иван Обляков: «Многие команды уже приспособились к ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков попытался объяснить, почему московской клуб в этом сезоне показывает нестабильный результат.
Спорт-Экспресс вчера в 18:25
Общество

В Челябинской области планируют ввести масочный режим

Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости вчера в 07:55
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Происшествия

Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва

Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета вчера в 10:46
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Здоровье

Первая смерть в коронавирусном госпитале ЕАО: скончалась женщина средних лет

В Еврейской автономной области умерла первая пациентка, у которого диагностировали коронавирус. На момент смерти женщине был 41 год.
Набат вчера в 23:55
Наука

Ученые нашли новое и эффективное спасение от комаров

Mockva.ru 03 мая в 20:24
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Политика

СМИ узнали об опровергших обвинения в адрес Китая западных разведках

Как утверждалось в докладе, власти КНР еще в начале декабря 2019 года узнали о том, что вирус передает от человека к человеку, но скрывали это от мира вплоть до 20 января.
РБК вчера в 22:36
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Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на скандальную статью о ее сыне

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у сына Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко якобы может быть психическое расстройство.
Аргументы и Факты вчера в 23:50
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Здоровье

В Калининградской области около 350 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала в Калининградской области до начала ситуации с коронавирусной инфекцией отказались работать.
RT на русском вчера в 12:51
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Политика

Кремлевский шеф-повар раскрыл гастрономические вкусы первых лиц страны

РБК вчера в 22:30
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

REGNUM вчера в 20:43
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Происшествия

В Новосибирской области умерли еще два пациента с коронавирусом

Шестьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, два человека скончались, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:36
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Общество

В Минздраве предположили, когда пандемия в России пойдет на спад

Снижение числа заражений коронавирусом в России может начаться в июне, предположил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
Ридус 03 мая в 09:55
1K
Общество

Столичным школьникам выставят итоговые оценки за год 15 мая

РИАМО вчера в 05:27
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Общество

Саратовские власти призвали не обслуживать в магазинах людей без масок

Магазины в Саратовской области не должны обслуживать покупателей, которые заходят без маски на лице, считает вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости вчера в 12:37
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Гаджеты

MSI обновила компактный игровой компьютер MEG Trident X

Компания MSI анонсировала улучшенную версию настольного компьютера небольшого форм-фактора MEG Trident X: устройство использует аппаратную платформу Intel Comet Lake — процессор Core десятого поколения.
3DNews вчера в 23:47
Общество

Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян

Почти 300 россиян вылетели из Лос-Анджелеса в Москву вечером в понедельник, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
РИА Новости вчера в 22:36
Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
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Происшествия

В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом

В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru вчера в 10:40
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Общество

У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май»

Ридус вчера в 07:22
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Шоу-бизнес

Фото Надежды Кадышевой без фотошопа потрясло фанатов

Певица стала выглядеть резко постаревшей. Поклонники встревоженно обсуждают состояние здоровья Надежды Кадышевой.
7Дней.ру вчера в 11:00
Энергетика

Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК вчера в 16:54
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Наука

Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса

Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации.
ИА Красная Весна 03 мая в 13:39
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Здоровье

В Омске из-за коронавируса больницу закрыли на карантин

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции городская клиническая больница № 1 города Омска закрыта на карантин, заявила министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова, 4 мая сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна вчера в 20:22
Космос

Илон Маск и Джефф Безос построят аппараты для высадки на Луну

Космическое агентство NASA выбрало три частные компании, которые займутся разработкой спускаемых аппаратов для возвращения человека на Луну к 2024 году.
Секрет фирмы 02 мая в 14:56
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