с чего всё началось

Награду в категории "Служение обществу" получила местная газета Anchorage Daily News за серию материалов о жизни и "заброшенных" городков и деревень на Аляске. Пулитцеровская премия считается самой престижной журналистской наградой в США.

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,3K

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 5,9K

Общество В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 1,5K

Армия и оружие Савченко помечтала о ядерном оружии на военных складах Украины Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко помечтала о ядерном оружии на военных складах Украины.

Наука Почему младенцы и детеныши животных кажутся такими милыми Исследователь из Университета Мичигана Даниэль Крюгер провел эксперимент с детенышами птиц и рептилий.

Экономика Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции. 574

Происшествия В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи Медсестра травматологического отделения ГБУ СПБ НИИ СП имени Джанелидзе в Петербурге скончалась после госпитализации с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщил РИА Новости главврач клиник института Антон Повзун. 7

Общество В РФ за сутки коронавирус выявили у 10 581 человека За последние сутки в РФ подтвердили 10 581 новый случай в 82 регионах. В том числе без клинических проявлений болезни – 5352. 2

Общество В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавирусной инфекции В России за сутки выявлено 10 102 случая кооронавирусной инфекции - об этом 5 мая сообщил оперштаб.

Здоровье В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным. 3