Политика
РИА НовостиNYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
Награду в категории "Служение обществу" получила местная газета Anchorage Daily News за серию материалов о жизни и "заброшенных" городков и деревень на Аляске. Пулитцеровская премия считается самой престижной журналистской наградой в США.
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с чего всё началось
NYT получила премию за «серию захватывающих историй, написанных с большим риском и разоблачающих хищничество режима Владимира Путина», — сообщают организаторы.Znak.comвчера в 22:01
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Российский сенатор рассказал, как Путин «вдохновил» американские СМИ на шабаш
Московский Комсомолец05:36
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Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии
РИА Новости 06:18
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Политика
Лукашенко пригласил глав других государств в Минск на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы.
ТАСС 05:35
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Общество
В Калининграде у 15 человек коронавирус протекал бессимптомно
В Калининграде на сегодняшний день, 4 мая, были выявлены 45 новых случаев заболевания коронавирусом.
Каскад вчера в 04:51
Армия и оружие
Савченко помечтала о ядерном оружии на военных складах Украины
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко помечтала о ядерном оружии на военных складах Украины.
ФАН 06:31
Общество
Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
RT на русском 03:53
Наука
Почему младенцы и детеныши животных кажутся такими милыми
Исследователь из Университета Мичигана Даниэль Крюгер провел эксперимент с детенышами птиц и рептилий.
Популярная механика 06:16
Происшествия
В Вологодской области умерла первая пациентка с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Коммерсантъ 05:48
Общество
В Швеции назвали две главные меры борьбы с коронавирусом
Советник правительства Швеции, эпидемиолог Хан Гизеке рассказал, что власти страны в борьбе с COVID-19 опирались на меры, польза которых научно обоснована.
BFM.ru 06:16
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Экономика
Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году
Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 02:07
Происшествия
В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Медсестра травматологического отделения ГБУ СПБ НИИ СП имени Джанелидзе в Петербурге скончалась после госпитализации с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщил РИА Новости главврач клиник института Антон Повзун.
РИА Новости 06:27
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос вчера в 07:52
Общество
В РФ за сутки коронавирус выявили у 10 581 человека
За последние сутки в РФ подтвердили 10 581 новый случай в 82 регионах. В том числе без клинических проявлений болезни – 5352.
Piter.tv вчера в 03:59
Происшествия
Прилетевшая из Москвы в Югру девушка не знала о наличии у нее COVID-19
4 мая сообщалось, что девушка, прилетевшая из Москвы в Нижневартовск 30 апреля, скрыла у себя наличие коронавируса.
Известия 05:52
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
Происшествия
СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими
Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
RT на русском 04:38
Общество
В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавирусной инфекции
В России за сутки выявлено 10 102 случая кооронавирусной инфекции - об этом 5 мая сообщил оперштаб.
Газета.Ru 04:15
Здоровье
В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса
Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
Наука
Бег не повлияет на развитие остеоартроза
Популярная механика 05:56
Общество
ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Новый КоАП, проект которого после публичного обсуждения был основательно доработан Минюстом, принесет автомобилистам ряд новых штрафов.
Автоновости дня 01:18
Происшествия
В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой
РБК вчера в 17:29
Происшествия
Задержан дезертир, сбежавший из армии 15 лет назад
В Тюмени задержали Евгения Южанина, который еще 15 лет назад сбежал из армии.
BFM.ru вчера в 12:18