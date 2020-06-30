с чего всё началось

Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.

NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов

Происшествия Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 2924 За прошедшие сутки в Республике Бурятия было зафиксировано 38 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 2924. 189

Футбол Митрюшкин ушел из «Сьона» по истечению контракта Российский вратарь Антон Митрюшкин ушел из «Сьона». Информацию официальная, содержится на официальном сайте швейцарского клуба.

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи. 4,7K

Политика Президент Украины проведет судебную и правоохранительную реформы Судебная реформа, в свою очередь, может быть проведена чрез референдум, даже в случае сопротивления судебного корпуса, который Саакашвили назвал «коррумпированным».

Общество В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса продлен в Приморье до 15 июля, следует опубликованного на сайте правительства региона распоряжения.

Футбол «Бавария» подписала пятилетний контракт с вратарем «Шальке» Нюбелем Голкипер Александр Нюбель успешно прошёл медицинский осмотр и подписал пятилетний контракт с «Баварией».

Футбол Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком» Встреча, прошедшая на арене армейцев, завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Никола Влашич, забивший на 27-й минуте после ошибки голкипера гостей Александра Максименко и в добавленное ко второму тайму время (90+6).

Общество В США для клинических испытаний одобрены четыре вакцины от COVID-19 В США для клинических испытаний одобрены четыре варианта вакцины от коронавирусной инфекции.

Шоу-бизнес Бузова похвасталась новой квартирой Ольга Бузова в своем Инстаграме поделилась успехами с фолловерами. Как выяснилось, артистка в прошлом году обзавелась собственной квартирой. 23

Политика Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции Президент России Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции. Об этом стало известно Evo-rus.com.

Политика В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik. 442