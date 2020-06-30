Политика
Lenta.ruNYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов
Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
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с чего всё началось
Газета New York Times со ссылкой на источники опубликовала очередную статью в серии материалов о якобы российских финансовых поощрениях боевикам, связанным с группировкой "Талибан", за убийства американских военных в Афганистане - предыдущий материал этого издания хоть и был опровергнут официально властями США уже успел привести к угрозам в адрес российских дипломатов, а на его публикации начали ссылаться конгрессмены.РИА Новости16:53
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В США для клинических испытаний одобрены четыре вакцины от COVID-19
В США для клинических испытаний одобрены четыре варианта вакцины от коронавирусной инфекции.
Известия 20:20
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Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
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