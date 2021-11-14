Путин рассказал о своем отношении к либерализму

"Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения - то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава богу", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос об извечном противостоянии славянофилов и западников.