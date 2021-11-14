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NYT: легализация криптовалюты на Украине может обернуться фиаско

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Украина пытается легализовать и внедрить криптовалюты, чтобы сократить уровень коррупции и "обелить" бизнес, однако может произойти совершенно противоположный эффект, пишут Дэвид Сигал и Иван Нечепуренко в статье, опубликованной в The New York Times.
Pravda.Ru
"Тем, кто хочет роста сбережений, остаются недвижимость и криптовалюта", — считают авторы.
РИА Новости
Стивен Ханке, профессор прикладной экономики в Университете Джона Хопкинса и яростный скептик биткоина, утверждает, что само сочетание Украины и цифровой валюты изначально "звучит как фиаско".
РИА Новости
"Дело не столько в криптолихорадке, сколько в отсутствии лучших вариантов. Украинские банки настолько склеротичны, что отправка или получение даже небольших сумм денег из другой страны требует серьезной бумажной работы", — цитирует статью РИА Новости.
Pravda.Ru

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