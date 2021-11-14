Украина пытается легализовать и внедрить криптовалюты, чтобы сократить уровень коррупции и "обелить" бизнес, однако может произойти совершенно противоположный эффект, пишут Дэвид Сигал и Иван Нечепуренко в статье, опубликованной в The New York Times.
"Дело не столько в криптолихорадке, сколько в отсутствии лучших вариантов. Украинские банки настолько склеротичны, что отправка или получение даже небольших сумм денег из другой страны требует серьезной бумажной работы", — цитирует статью РИА Новости.
"Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения - то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава богу", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос об извечном противостоянии славянофилов и западников.