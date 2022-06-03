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NYT: представители Пентагона изучали на Украине захваченную технику российских военных

Следственная группа Министерства обороны США с помощью увеличительных стекол, отверток и паяльника изучала захваченную на Украине технику российских военных, пишет газета The New York Times
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РИА Новости
В публикации отметили, что американские эксперты разбирали российские оборудование и боеприпасы, в числе которых лазерные дальномеры и системы наведения ракет.
Вечерняя Москва
«Передовые российские системы вооружения и связи построены на основе западных чипов», — сказал Дэмиен Сплитерс, один из исследователей компании Conflict Armament Research, занимающейся идентификацией и отслеживанием оружия и боеприпасов.
RT на русском
Утверждается, что новые санкции США и ряда других стран, которые затронули экспортные ограничения передовых технологий, ограничивают возможности России по производству нового оружия на замену утраченного в ходе военной операции.
Газета.Ru

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