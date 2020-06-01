Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

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