Общество

ИзвестияИзвестияNYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать351

Подробнее о событии

NYT: Трамп с женой спрятался в бункере во время погромов у Белого дома

Газета.Ru04:54

New York Times: во время протестов у Белого дома Трамп прятался в бункере

Вести.Ruвчера в 23:07

СМИ: Трампа на время уводили в бункер из-за протестов у Белого дома

РИА Новостивчера в 21:48

Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома

Lenta.ruвчера в 22:23

СМИ узнали, что Трамп во время протестов в Вашингтоне cпрятался в бункере Белого дома

Интерфаксвчера в 22:00

СМИ узнали о спуске Трампа в бункер в разгар протестов у Белого дома

РБКвчера в 22:58

NYT: Трамп в разгар беспорядков в Вашингтоне укрывался в подземном бункере

ТАССвчера в 21:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
1,7K
Общество

В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине

Правоохранители Агинского Бурятского округа начали поиск авторов оскорбительной надписи с указанием фамилии Путина, которую неизвестные ночью нанесли на сопку в окружном центре.
Московский Комсомолец Чита 00:19
145
Религия

Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

Газета.Ru 03:50
8
Культура

В Британии сняли сериал об «отравлении Скрипалей» – трейлер

Лондон, 31 мая 2020, 21:58 — REGNUM Трейлер сериала об инциденте 2018 года в городе Солсбери (Великобритания) опубликовала 31 мая компания Би-би-си.
REGNUM вчера в 14:58
Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
1,3K
Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
2,5K
Экономика

Минфин Украины: МВФ не требует поднимать тарифы на электроэнергию

МВФ не требует от Украины повышения тарифов на электроэнергию в качестве условия выделения траншей в рамках новой кредитной программы stand-by.
Евразия Daily 04:42
Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
231
Происшествия

Шестилетняя девочка пропала в Крыму во время рыбалки с отцом

Известия 01:44
39
Происшествия

В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19

Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
12
Происшествия

В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов

Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы №2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
23
Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
9,7K
Происшествия

В Киргизии сообщили о пострадавших в стычке на границе с Узбекистаном

Более 20 киргизстанцев пострадали во время стычки на границе с Узбекистаном, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения.
РИА Новости 02:53
7
Общество

За сутки в России выявили более 9 тысяч новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в РФ выявили еще 9268 заболевших коронавирусом, сейчас общее число случаев инфицирования составляет 405 843.
Радио Sputnik вчера в 04:02
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
1,2K
Общество

В Пермском крае выявили 69 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из которых зафиксирован посмертно.
ВЕТТА 03:38
12
Происшествия

СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода

РИА Новости 04:53
67
Общество

Первоклассники пойдут в школу по новым правилам

Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза вчера в 03:42
59
Происшествия

Торговавшую россиянками группировку раскрыли в Израиле

В Израиле арестовали преступную группировку, торговавшую женщинами из России и с Украины.
Lenta.ru 04:25
Музыка

Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»

Российская газета 04:45
124
Футбол

Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб.
РИА Новости 03:17
1
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина требует от отца 15 миллионов рублей

Кира Малинина – дочь известного певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной требует от отца 15 миллионов рублей.
RuNews24.ru 00:00
61
Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
13
Общество

Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов

Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
1
Футбол

Роналдо не включил Криштиану Роналду в список любимых футболистов

Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.
Матч ТВ вчера в 13:32
Здоровье

Как прошли два месяца карантина в Алтайском крае

В течение двух месяцев — с 1 апреля по 31 мая — регион находится в ограничительном режиме.
ИА 1-Line вчера в 23:20
1
Футбол

Икарди подписал четырехлетний контракт с ПСЖ

РБК вчера в 08:28
Общество

В Татарстане подтверждено 50 новых случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки подтверждено 50 новых случаев коронавирусной инфекции.
TatCenter 04:09
8
Здоровье

Коронавирус вызывает изменения в мозге

Результаты МРТ головного мозга у пациентов с коронавирусом показали некритичные изменения в ЦНС, которые проходят благодаря лечению.
iReactor 04:36
1
Происшествия

В Ингушетии отменён режим контртеррористической операции

REGNUM 30 мая в 13:53
1K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное