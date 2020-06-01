Общество
ИзвестияNYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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СМИ узнали, что Трамп во время протестов в Вашингтоне cпрятался в бункере Белого дома
Интерфаксвчера в 22:00
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Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс 30 мая в 16:44
Общество
В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине
Правоохранители Агинского Бурятского округа начали поиск авторов оскорбительной надписи с указанием фамилии Путина, которую неизвестные ночью нанесли на сопку в окружном центре.
Московский Комсомолец Чита 00:19
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
Газета.Ru 03:50
Культура
В Британии сняли сериал об «отравлении Скрипалей» – трейлер
Лондон, 31 мая 2020, 21:58 — REGNUM Трейлер сериала об инциденте 2018 года в городе Солсбери (Великобритания) опубликовала 31 мая компания Би-би-си.
REGNUM вчера в 14:58
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
Экономика
Минфин Украины: МВФ не требует поднимать тарифы на электроэнергию
МВФ не требует от Украины повышения тарифов на электроэнергию в качестве условия выделения траншей в рамках новой кредитной программы stand-by.
Евразия Daily 04:42
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Происшествия
В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19
Ранее сообщалось, что по данным на понедельник в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, 32 из которых – в Новокузнецке.
РИА Новости 01:28
Происшествия
В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов
Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы №2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
Происшествия
В Киргизии сообщили о пострадавших в стычке на границе с Узбекистаном
Более 20 киргизстанцев пострадали во время стычки на границе с Узбекистаном, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе киргизского министерства здравоохранения.
РИА Новости 02:53
Общество
За сутки в России выявили более 9 тысяч новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в РФ выявили еще 9268 заболевших коронавирусом, сейчас общее число случаев инфицирования составляет 405 843.
Радио Sputnik вчера в 04:02
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Общество
В Пермском крае выявили 69 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из которых зафиксирован посмертно.
ВЕТТА 03:38
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
РИА Новости 04:53
Общество
Первоклассники пойдут в школу по новым правилам
Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза вчера в 03:42
Происшествия
Торговавшую россиянками группировку раскрыли в Израиле
В Израиле арестовали преступную группировку, торговавшую женщинами из России и с Украины.
Lenta.ru 04:25
Музыка
Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»
Российская газета 04:45
Футбол
Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб.
РИА Новости 03:17
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина требует от отца 15 миллионов рублей
Кира Малинина – дочь известного певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной требует от отца 15 миллионов рублей.
RuNews24.ru 00:00
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Общество
Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов
Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
Футбол
Роналдо не включил Криштиану Роналду в список любимых футболистов
Экс-нападающий «Интера», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо не назвал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду среди пяти лучших игроков мира.
Матч ТВ вчера в 13:32
Здоровье
Как прошли два месяца карантина в Алтайском крае
В течение двух месяцев — с 1 апреля по 31 мая — регион находится в ограничительном режиме.
ИА 1-Line вчера в 23:20
Футбол
Икарди подписал четырехлетний контракт с ПСЖ
РБК вчера в 08:28
Общество
В Татарстане подтверждено 50 новых случаев коронавируса
В Татарстане за минувшие сутки подтверждено 50 новых случаев коронавирусной инфекции.
TatCenter 04:09
Здоровье
Коронавирус вызывает изменения в мозге
Результаты МРТ головного мозга у пациентов с коронавирусом показали некритичные изменения в ЦНС, которые проходят благодаря лечению.
iReactor 04:36
Происшествия
В Ингушетии отменён режим контртеррористической операции
REGNUM 30 мая в 13:53