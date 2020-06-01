Общество

ИзвестияИзвестияNYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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New York Times: во время протестов у Белого дома Трамп прятался в бункере

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СМИ узнали о спуске Трампа в бункер в разгар протестов у Белого дома

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NYT: Трамп в разгар беспорядков в Вашингтоне укрывался в подземном бункере

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Трамп в разгар протестов в Вашингтоне укрывался в подземном бункере

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Московский Комсомолецвчера в 22:47

Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома

Lenta.ruвчера в 22:23
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РИА Новости вчера в 04:34
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У премьера Армении Пашиняна выявлен коронавирус

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он и члены его семьи заболели коронавирусной инфекцией.
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Армия и оружие

Северный флот России получит новое вооружение

В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
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В Курской области на ферме погибли 700 поросят

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В Петербурге радист и охранник подозреваются в педофилии

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REGNUM 03:04
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Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM вчера в 01:32
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На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
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Доллар опустился ниже 70 рублей

Доллар на открытии торгов опустился ниже 70 рублей впервые с 6 марта.
Газета.Ru 03:08
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Бывший баскетболист «Кливленда» избил участника акций протеста

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Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет

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Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым

РИА Новости вчера в 20:08
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Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
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ЦИК предложит упростить правила голосования по Конституции

РБК направил запрос в пресс-службу ЦИК. Порядок голосования был утвержден в марте. Новый документ предлагает упростить процедуру.
РБК 30 мая в 12:18
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Экономика

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 36,2 пункта

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 36,2 пункта с 31,3 пункта в апреле, по данным IHS Markit.
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В Твери трехлетняя девочка выпала из окна

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Продюсер Иосиф Пригожин назвал «очередной провокацией» новость об отправке ему и его супруге Валерии гуманитарной помощи в виде нескольких пакетов лапши «Доширак».
Мой Брянск вчера в 05:34
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Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
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Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег

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Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

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В Петербурге ночью горел мобильный морг у больницы №2

Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге пожарные тушили мобильный рефрижератор, который использовался городской больницей №2 как место временного хранения тел умерших от коронавирусной инфекции или с подозрением на нее.
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Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%

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Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
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Центры занятости будут запрашивать сведения в МВД при постановке на учет безработных

Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать необходимые данные для постановки на учет по безработице в МВД России и в Едином государственном реестре ЗАГСа (ЕГР ЗАГС).
ТАСС вчера в 17:09
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