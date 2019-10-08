с чего всё началось

The New York Times пишет, что "подразделение ГРУ 29155" стоит за отравлением Скрипалей в Великобритании и попыткой госпереворота в Черногории. Эти и несколько других событий западные спецслужбы связали в одну кампанию по "дестабилизации Европы".

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

Политика Валентина Матвиенко потребовала соразмерного наказания для Google и Facebook Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, каким должно быть наказание для компаний Google и Facebook.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.

Экономика В Минэкономразвития предложили поднять налоги на малый бизнес Министерство экономического развития РФ предложило повысить налоги для малого бизнеса на 4,9 %. Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

Армия и оружие Украина саботирует разведение сил у Петровского в ДНР Украинская сторона сегодня, 9 октября, не подтвердила готовность к устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе села Петровское.

Теннис Хачанов вышел в третий круг турнира в Шанхае Российский теннисист Карен Хачанов в матче второго круга турнира АТР 1000 в Шанхае одержал победу в двух сетах над американцем Тейлором Фритцем.

Авто Новый Mitsubishi Outlander: первые изображения В конце сентября впервые был замечен Mitsubishi Outlander нового поколения в камуфляже, проходящий испытания.

Политика Медведев назначил нового главу Росгидромета Премьер Дмитрий Медведев назначил нового руководителя Росгидромета.

Здоровье Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе в Германии По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.

Шоу-бизнес Семак повторно женился в Италии Главный тренер "Зенита" Сергей Семак официально женился на своей возлюбленной Анне.

Армия и оружие Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.

Происшествия Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.

Экономика Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ Россия в 2019 году осталась на 43-м месте среди 141 страны в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum, WEF).

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Происшествия В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ Силовики в Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.

Политика На Украине «формулу Штайнмайера» назвали медийным продуктом Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что «формула Штайнмайера» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе является медийным продуктом.

Политика «Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа «Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

Общество Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Кино Федор Бондарчук начал снимать сериал по сценарию Паулины Андреевой Режиссёр Фёдор Бондарчук начал снимать сериал «Псих» по сценарию, который написала его супруга Паулина Андреева.

Путешествия Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.