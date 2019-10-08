Политика
Газета.RuNYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
The New York Times пишет, что "подразделение ГРУ 29155" стоит за отравлением Скрипалей в Великобритании и попыткой госпереворота в Черногории. Эти и несколько других событий западные спецслужбы связали в одну кампанию по "дестабилизации Европы".
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с чего всё началось
Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные западных спецслужб, на Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).РБКвчера в 22:22
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