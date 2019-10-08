Политика

Газета.RuГазета.RuNYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

The New York Times пишет, что "подразделение ГРУ 29155" стоит за отравлением Скрипалей в Великобритании и попыткой госпереворота в Черногории. Эти и несколько других событий западные спецслужбы связали в одну кампанию по "дестабилизации Европы".
Читать в источнике
Комментировать261
с чего всё началось
Как сообщила
 газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные западных спецслужб, на Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
РБКвчера в 22:22

Подробнее о событии

NYT: Секретное подразделение ГРУ может стоять за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе

Эхо Москвы01:32

Что случилось этой ночью: среда, 9 октября

Интерфакс00:30

В США рассекретили спецподразделение ГРУ по «дестабилизации Европы»

URA.Ruвчера в 23:08

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

Газета.Ru01:51

NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»

РБКвчера в 22:22

NYT сообщила о секретном подразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

Ведомостивчера в 20:46

NYT рассказала о секретном подразделении, которое дестабилизирует обстановку в Европе уже 10 лет

Snob.ruвчера в 12:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 03:51, Ашберн
Происшествия

Саратовских полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом

В Саратове троих полицейских заподозрили в пытках задержанного мужчины утюгом, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.
Газета.Ru вчера в 13:24
Политика

Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу

18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru вчера в 15:05
Гаджеты

Первую партию смартфонов Samsung Galaxy Fold раскупили в России

NewInform 07 октября в 12:44
Происшествия

Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву

Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Футбол

Статуя Златана Ибрагимовича открыта в Мальме

Бронзовая статуя шведского футболиста Златана Ибрагимовича открыта в его родном городе Мальме, сообщает aftonbladet.se.
РИА Новости вчера в 10:59
Здоровье

Названы способы борьбы с осенней хандрой

Главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников назвал способы борьбы с осенней хандрой, передает агентство "Москва" .
Газета.Ru 03:31
Происшествия

В СК завели дело на брата и сестру, которые собрали 6 млн для ИГИЛ

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело об организации финансирования терроризма, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ", - говорится в сообщении Петренко.
РЕН ТВ 02:35
Происшествия

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги

Следственное управление Следственного Комитета РФ по Рязанской области 9 октября сообщило о задержании подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
REGNUM 03:37
Общество

Электронную почту россиян предложили блокировать

1. Депутаты предлагают дать возможность блокировать почту россиян Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru вчера в 19:13
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Шоу-бизнес

Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы

Национальная служба новостей вчера в 11:47
Происшествия

Российский теннисист Бирюков покончил с собой в Москве

В Москве покончил с собой молодой российский теннисист Михаил Бирюков, являющийся сыном четырёхкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселёвой.
Чемпионат вчера в 11:28
Политика

Госдума приостановит командировки депутатов в США

Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Происшествия

В Уссурийске вандалы засыпали землей Вечный огонь

Полиция Уссурийска в Приморском крае ищет вандалов, которые засыпали землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы.
ТАСС вчера в 22:25
Футбол

«Барселоне» нужно заработать 124 млн евро до конца сезона. Клуб может продать Ракитича и Коутиньо

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб доволен игрой 27-летнего бразильца и может выкупить контракт игрока за 120 млн евро.
Sport24.ru вчера в 20:52
Авто

Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель

Российская компания пополнит модельный ряд. АвтоВАЗ в скором времени планирует выпустить еще одну модель, которая носит рабоче название Van.
32CARS.ru вчера в 02:31
Гаджеты

В России представили Redmi Note 8 Pro

Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей.
РИА Новости вчера в 20:32
Общество

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации

Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.
Интерфакс 02:42
Политика

Посла США в ЕС вызвали для дачи показаний в рамках импичмента

Три комитета палаты представителей Соединённых Штатов направили повестку послу США в ЕС Гордону Сондленду для дачи показаний в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 20:29
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Политика

В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

RT на русском вчера в 08:09
Здоровье

Челябинский малыш, родившийся в Турции, благополучно доставлен домой

Женщина вместе с малышом благополучно прилетела в Челябинск, прямо у трапа их встретили врачи.
Курс дела 01:05
Политика

Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи

ТАСС вчера в 15:34
Политика

Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

REGNUM вчера в 17:10
Общество

Рэпер L’One проиграл суд Тимати

Мещанский районный суд Москвы вынес решение в пользу музыкального лейбла Black Star, основателями которого являются хип-хоп исполнитель Тимати (Тимур Юнусов), Пашу (Павел Курьянов) и Вальтер.
Lisa.ru вчера в 12:00
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Гаджеты

Создатель Android показал удлиненный Essential Phone

OAnews 01:38
Общество

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Авто

В России впервые за год подешевели автомобили с пробегом

Автоновости дня 02:24
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Как работают Яндекс.Новости?
Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
Главное