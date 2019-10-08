Политика

РБКРБКNYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»

Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные западных спецслужб, на Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
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Как сообщила
 газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные западных спецслужб, на Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
РБКвчера в 22:22

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NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

Газета.Ru01:51

Что случилось этой ночью: среда, 9 октября

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NYT сообщила о секретном подразделении ГРУ, занимающемся «дестабилизацией Европы»

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NYT: Секретное подразделение ГРУ может стоять за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе

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NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»

РБКвчера в 22:22

В США рассекретили спецподразделение ГРУ по «дестабилизации Европы»

URA.Ruвчера в 23:08

NYT рассказала о секретном подразделении, которое дестабилизирует обстановку в Европе уже 10 лет

Snob.ruвчера в 12:39
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Во время следственного эксперимента сестры Хачатурян продемонстрировали полицейским, как расправились с гнобившим их отцом.
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Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР

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Georgian Airways готовит иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian Airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
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Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами в России

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Сорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью

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Медведев особо отметил, что план не должен быть повторением национальных проектов и госпрограмм, "это должны быть меры по стимулированию экономического роста, а не просто констатация того, что давайте работать по национальным проектам и все будет хорошо".
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Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
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Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

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