Политика

ИнтерфаксИнтерфаксNYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

Как часто подразделение мобилизуют для операций неизвестно, сказали газете представители разведки в четырех странах. По мнению западных спецслужб, о существовании этого подразделения, скорее всего, не знают даже другие сотрудники ГРУ.
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с чего всё началось
Газета New York Times со ссылкой на данные западных спецслужб сообщила
 о том, что на Западе пришли к выводу, что за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
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