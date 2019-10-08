с чего всё началось

Как часто подразделение мобилизуют для операций неизвестно, сказали газете представители разведки в четырех странах. По мнению западных спецслужб, о существовании этого подразделения, скорее всего, не знают даже другие сотрудники ГРУ.

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

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