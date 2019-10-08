Политика
ИнтерфаксNYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
Как часто подразделение мобилизуют для операций неизвестно, сказали газете представители разведки в четырех странах. По мнению западных спецслужб, о существовании этого подразделения, скорее всего, не знают даже другие сотрудники ГРУ.
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с чего всё началось
Газета New York Times со ссылкой на данные западных спецслужб сообщила о том, что на Западе пришли к выводу, что за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).РБКвчера в 22:22
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NYT сообщила о секретном подразделение ГРУ, занимающемся «дестабилизацией Европы»
Ведомостивчера в 20:46
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Шоу-бизнес
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Woman.ru 07 октября в 13:20
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Волгоградом
Четыре человека погибли в ночь на среду в ДТП в городе Михайловка Волгоградской области.
ТАСС 00:27
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:22
Авто
Опубликованы снимки новой Kia Optima
В Сети активно распространяются фотографии автомобиля, который предложен в новом исполнении, отличающемся от предшественника.
Rusargument вчера в 00:02
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 08:09
Путешествия
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости вчера в 22:59
Политика
Демократы попросили Трампа не делать еще один подарок Путину
Несколько членов Конгресса обратились к Государственному департаменту и Пентагону с письмом, в котором выразили опасения в связи с возможным выходом США из договора об Открытом небе, который они назвали важнейшим соглашением по контролю над вооружением.
РБК вчера в 18:09
Космос
Опубликованы фотографии обратной стороны Луны
Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 07 октября в 05:51
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости 07 октября в 04:13
Политика
Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве
Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Газета.Ru вчера в 15:11
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 октября.
RT на русском 07 октября в 01:12
Общество
Стендап-комик рассказал о закулисье КВН
Бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о том, что творится за кулисами КВН.
РИА Новости вчера в 23:56
Кино
Роберт Дауни-младший назвал слова Скорсезе о Marvel бессмысленными
Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека во франшизе «Мстители», ответил на критику Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel.
Культуромания вчера в 07:09
Политика
В Италии принят закон о сокращении депутатов парламента на 345 человек
Палата депутатов парламента Италии в окончательно чтении приняла закон о сокращении числа депутатов высшего законодательного органа страны на 325 человек.
Московский Комсомолец вчера в 12:44
Происшествия
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Казахстане, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области.
РИА Новости вчера в 21:24
Политика
Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу
Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
РИА Новости вчера в 21:31
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Гаджеты
Google запретит выпускать смартфоны на девятой версии Android
Поддержка девятой версии прекратится в середине 2020 года с выходом Android 11, пишет XDA Developers.
Реальное время вчера в 14:30
Хоккей
Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Вашингтон»
«Даллас Старз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.
REGNUM 00:46
Общество
Сенаторы предложили блокировать пользователей e-mail
Внесенный в Госдуму законопроект вводит новое для российского законодательства понятие «сервиса обмена сообщениями» — это и мессенджеры, и e-mail-платформы — и позволяет требовать от них блокировки пользователей, замеченных в распространении запрещенной в России информации.
BFM.ru вчера в 15:22
Авто
Lada Classic предпочитают пенсионеры и люди предпенсионного возраста
Эксперты проанализировали результаты опросов и назвали самые популярные среди пенсионеров в России легковые автомобили.
МедиаПоток 07 октября в 05:58
Здоровье
В Минздраве допускают возможность запрета вейпов в России
Вейпы в РФ могут попасть под запрет через два-три года, если будут получены доказательства их смертельной опасности, сообщил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
Аргументы и Факты 07 октября в 05:35
Экономика
Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети
РИА Новости вчера в 21:21
Футбол
«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»
Vprognoze.ru вчера в 05:08
Происшествия
В Бийске мать убила 11-месячную дочь и бросила тело у подъезда
Известно, что тело девочки возрастом 11 месяцев было найдено еще в июле возле подъезда в одном из спальных районов города.
Дни24 вчера в 11:40
Экономика
В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды
Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Кузяев тренируется в сборной России по индивидуальной программе
Нева Спорт 07 октября в 07:18
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Армия и оружие
Трамп пообещал не бросить сирийских курдов
РБК вчера в 13:04