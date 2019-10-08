Политика
ИнтерфаксNYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
Как часто подразделение мобилизуют для операций неизвестно, сказали газете представители разведки в четырех странах. По мнению западных спецслужб, о существовании этого подразделения, скорее всего, не знают даже другие сотрудники ГРУ.
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Наука
Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака
Ugpressa.ru 00:45
Происшествия
Экс-начальника рудника «Мир» нашли мертвым в СИЗО
Речь идет о бывшем начальнике рудника «Мир» Алексее Бурксере, по факту его смерти проводится проверка, сообщается на сайте якутского главка Следственного комитета.
РБК 03:15
Шоу-бизнес
Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой
Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru вчера в 08:42
Экономика
В Минпромторге оценили опасения о перебоях в поставках импортной воды
Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что опасения о перебоях в поставках бутилированной воды и возможном росте цен являются преждевременными.
Газета.Ru 22:26
Политика
Плавучий космодром «Морской старт» переедет из США в Россию
Пусковую платформу проекта «Морской старт» перебазируют из США в Россию.
News.ru 01:10
Политика
СМИ узнали о связях осведомителя по «украинскому делу» с Демпартией
«Аткинсон сообщил, что осведомителя и кандидата связывали профессиональные отношения», — сообщил знакомый с ситуацией источник Washington Examiner.
РБК 21:01
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Гаджеты
В России представили Redmi Note 8 Pro
Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей.
РИА Новости 20:32
Экономика
Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов
В своем выступлении на встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Денвере Пауэлл заявил, что «недавние технические проблемы» заставили ФРС задуматься о «покупках [краткосрочных] казначейских векселей» для их разрешения.
РБК 16:46
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Финансы
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.
Lenta.ru 11:35
Общество
Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов
Компания Johnson & Johnson заплатит 8 миллиардов долларов пострадавшему американцу.
Российская газета 19:58
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Шоу-бизнес
Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе
На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
Дни.ру вчера в 09:41
Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru 15:05
Авто
Skoda назвала российские цены на обновленный Skoda Superb
На территории РФ стартовали продажи обновленной версии Skoda Superb, поэтому в Сети появились цены на все комплектации модели в кузове универсал и лифтбек.
Discover24 07:45
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
Кирилл Сафонов танцует со своей дочерью на ее свадьбе Напомним, что матерью Анастасии является женщина по имени Елена, на которой Кирилл женился, когда той было всего 16 лет.
Вокруг ТВ вчера в 06:38
Политика
Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск против Министерства транспорта РФ в Европейский суд из-за прекращения полетов.
Известия 10:52
Происшествия
В Казахстане произошло землетрясение
Газета.Ru 19:54
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 17:06
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль 09:28
Происшествия
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США
В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
Российская газета 19:17
Путешествия
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости 22:59
Игры
Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Игромания.ру вчера в 13:17
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Авто
Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic
Tvoe-avto.com вчера в 01:34
Финансы
ВТБ больше не принимает вклады в евро
Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.
Коммерсантъ 07:31
Экономика
Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ
Россия вновь, как и в 2018 году, заняла 43-е место из 141 страны в рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ) "Индекс глобальной конкурентоспособности".
ТАСС 18:14