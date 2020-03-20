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Газета.RuГазета.RuNYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Газета New York Times рассказала, что сделало экономику России стрессоустойчивой к кризису. Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
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NYT сообщила о стрессоустойчивости экономики России к кризису

РБК19:01

Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис

Lenta.ru18:55

В США заявили о готовности России к пандемии из-за санкций

Известия16:00

NYT: введенные против Москвы санкции сделали экономику России более стрессоустойчивой

Вести.Ru16:49

New York Times: благодаря санкциям Россия выдержит экономический кризис

URA.Ru17:25

NYT считает, что Россия сможет выдержать экономический кризис

РИА Новости15:49

NYT: Россия в ответ на санкции Запада укрепила экономику и может противостоять кризису

ТАСС10:48
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Энергетика

Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти

Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
REGNUM 07:03
Общество

Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
РИА Новости 21:56
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия 18:50
Теннис

Сестру полузащитника «Вероны» убили в перестрелке

Сестра полузащитника "Вероны" Эммануэла Агьеманга-Баду была убита в перестрелке, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 23:20
Политика

Теория «выжженной земли»: Миллионы ненавидят Украину

Как ранее сообщала "Русская Весна", глава партии "Республиканская платформа" Павел Жебривский в октябре прошлого года предлагал заключить Донбасс в фильтрационные лагеря.
Rusvesna.su 22:00
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта

Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
РИА Новости 21:44
Авто

АвтоВАЗ протестировал сборку новой Chevrolet Niva

В серию внедорожник планируется запустить до конца 2020 года. Ранее мы писали: АвтоВАЗ сменил имя Chevrolet Niva.
ToDay News Ufa 17:22
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
РБК 12:43
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".
РИА Новости 23:02
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
Шоу-бизнес

«Я теперь крестный Давида»: Джиган запутал фолловеров новым признанием

Рэпер выложил архивные фото со Снуп Догом и сделал странное признание.
Woman.ru 02:27
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело 02:46
Экономика

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки

На заседании от 20 марта регулятор прервал девятимесячный цикл снижения ставки, оставив ее на уровне 6%. Представители банка рассматривали три варианта действия: повышение, сохранение и понижение.
ГлобалМСК.ру 18:13
Здоровье

«Вы понятия не имеете, что вас ждёт». В Twitter итальянец раскрыл, из-за чего коронавирус охватил страну

Если вы всё ещё проводите время с друзьями, ходите в рестораны/бары и ведёте себя так, будто это не имеет большого значения, возьмите себя в руки.
Life.ru 05:06
Энергетика

Экономист рассказал о предвестниках скорого разворота на рынке нефти

Ранее Bloomberg опубликовала материал, в котором говорилось, что стоимость нефти марки WTI в скором времени может рухнуть до пяти долларов за баррель.
Парламентская газета 09:59
Общество

S7 сообщила о прекращении полетов в Таиланд с 22 марта

Авиакомпания S7 Airlines объявила о временной приостановке с 22 марта рейсов в Таиланд из-за введения ограничений на въезд в королевство.
РБК 14:47
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
Происшествия

Пропавшая 19-летняя девушка найдена мертвой в Екатеринбурге

Поиски пропавшей 19-летней Яны Смирновой завершены. Девушку нашли мертвой в Екатеринбурге. Яна Смирнова пропала 28 февраля, ей было 19 лет.
NewInform 06:28
Космос

Обнаружены самые мощные во Вселенной потоки вещества

Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал потоки вещества, которые, вероятно, являются самыми мощными за всю историю астрономических наблюдений.
Вести.Ru 09:59
Армия и оружие

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

Ракеты, стартовавшие с полигона в округе Сончхон, пролетели около 410 километров. Они не поднимались выше 50 километров.
Вести.Ru 22:47
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости 13:31
Шоу-бизнес

50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста

50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Актуальные Новости 18 марта в 12:12
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Общество

В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 16:16
Общество

Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 15:45
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса COVID-2019.
RT на русском 21:05
Общество

Исследование показало, что почти треть россиян рады работать удаленно

7% честно сказали, что их продуктивность при удаленной работе снизилась.
РИА Новости 21:44
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
Интерфакс 18:03
Общество

В опустевшие из-за карантина города пришли дикие звери

В городах становится тихо и пустынно — и в них приходят дикие животные.
Телеканал 360° 20:45
Армия и оружие

Еще один украинский военный погиб в Донбассе

Росбалт 12:43
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