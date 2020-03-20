Коронавирус

Газета.RuГазета.RuNYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Газета New York Times рассказала, что сделало экономику России стрессоустойчивой к кризису. Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
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с чего всё началось
Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times
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Газета.Ruвчера в 02:29

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NYT указала на готовность России к экономическому кризису

Газета.Ruвчера в 02:29

NYT сообщила о стрессоустойчивости экономики России к кризису

РБК20 марта в 19:01

NYT рассказала о «стрессоустойчивости» российской экономики

РИА Новости20 марта в 15:49

NYT: введенные против Москвы санкции сделали экономику России более стрессоустойчивой

Вести.Ru20 марта в 16:49

В США заявили о готовности России к пандемии из-за санкций

Известия20 марта в 16:00

New York Times: благодаря санкциям Россия выдержит экономический кризис

URA.Ru20 марта в 17:25

NYT: Россия в ответ на санкции Запада укрепила экономику и может противостоять кризису

ТАСС20 марта в 10:48
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
Общество

Мантуров сообщил о выпуске швейными предприятиями многоразовых масок

Российские швейные предприятия начали производить многоразовые медицинские маски в связи с распространением нового коронавируса.
РБК 14:03
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
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Очередной самолет ВКС РФ отправлен в Италию

Вести.Ru 12:32
Общество

Собянин опроверг информацию о вводе войск в Москву из-за вируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «домыслами» или «специально вброшенными фейками» сообщения о том, что в связи с коронавирусом в Москву будут вводиться войска.
РБК 13:54
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM вчера в 09:18
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умер 651 человек

За последние сутки число умерших в Италии от заболевания, вызванного новым коронавирусом, составило 651 человек, сообщает ТАСС.
Москва 24 13:44
Происшествия

Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом

Семья главного вора в законе России Шакро Молодого (Захария Калашова) заразилась коронавирусом.
Lenta.ru 09:31
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Культура

Мацуев проведет онлайн-концерт в Московской филармонии

Известия 20 марта в 09:32
Общество

Меркель отправляется на домашний карантин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, поскольку на днях контактировала с врачом, у которого впоследствии был выявлен коронавирус.
ТАСС 13:59
Общество

У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 12:16
Гаджеты

Intel объединила дискретную и встроенную графику

Работу симулятора обеспечивала встроенная карта, а дискретная обрабатывала графику.
RuNews24.ru 08:07
Здоровье

Брянские врачи рассказали о состоянии первой заболевшей коронавирусом

Как сообщает «БрянскToday» со ссылкой на слова и.о. главного врача больницы Елены Баранюк, состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.
Брянская учительская газета 13:55
Общество

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Neva.Today 05:00
Политика

Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

RT на русском 11:20
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Зеленский предложил региональным начальникам Украины объединиться

Объединиться в «нелегкое время» призвал глав областных администраций и мэров городов президент Украины Владимир Зеленский на совещании по предотвращению распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает 22 марта Интерфакс-Украина.
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Общество

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Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
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Неизвестный сообщил о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов

В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти внутрироссийских рейсов.
Газета.Ru 09:16
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В Мурманской области при взрыве боеприпаса ранены пять военных

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Какие продукты могут подорожать в России вслед за долларом

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AmurMedia.ru 06:10
Экономика

Россияне закупаются квартирами

Согласно оценкам "Авито Недвижимости", в России вторичная недвижимость стоит в среднем 54,1 тыс. руб. за кв. м: это на 0,2% дороже, чем в феврале, и на 4,1% — чем годом ранее.
Коммерсантъ 03:00
Армия и оружие

Аvia.pro сообщил о разрушениях на ВВП российской базы Хмеймим в Сирии

Недвижимость.RU 13:20
Общество

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
Газета.Ru 12:16
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Черчесов сделал мощное заявление о Кокорине

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «После футбола» на Матч ТВ заявил, что не закрывает двери в национальную команду Александру Кокорину.
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СМИ узнали об ультиматуме Макрона Джонсону из-за коронавируса

Последний поставил ему ультиматум, пригрозив закрыть границу между Францией и Британией.
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Футбол

Барселона хочет продать Гризманна за 100 млн

Напомним, что Гризманн перешел в Барселону летом 2019-го за 120 млн евро из Атлетико.
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Армия и оружие

Киевские боевики подрались из-за блиндажей: пять человек пострадали

Небоевые потери среди военнослужащих ВСУ продолжаются.
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«Это может быть непреднамеренное убийство»: Глюкоза боится за мужа

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Политика

В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
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