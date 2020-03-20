Коронавирус
Газета.RuNYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
Газета New York Times рассказала, что сделало экономику России стрессоустойчивой к кризису. Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
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с чего всё началось
Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.Газета.Ruвчера в 02:29
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NYT: введенные против Москвы санкции сделали экономику России более стрессоустойчивой
Вести.Ru20 марта в 16:49
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Собянин опроверг информацию о вводе войск в Москву из-за вируса
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Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
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В Италии за сутки от коронавируса умер 651 человек
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Семья главного вора в законе России Шакро Молодого (Захария Калашова) заразилась коронавирусом.
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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
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Мацуев проведет онлайн-концерт в Московской филармонии
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, поскольку на днях контактировала с врачом, у которого впоследствии был выявлен коронавирус.
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У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус.
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Intel объединила дискретную и встроенную графику
Работу симулятора обеспечивала встроенная карта, а дискретная обрабатывала графику.
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Брянские врачи рассказали о состоянии первой заболевшей коронавирусом
Как сообщает «БрянскToday» со ссылкой на слова и.о. главного врача больницы Елены Баранюк, состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.
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В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу
Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Политика
Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
Политика
Зеленский предложил региональным начальникам Украины объединиться
Объединиться в «нелегкое время» призвал глав областных администраций и мэров городов президент Украины Владимир Зеленский на совещании по предотвращению распространения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает 22 марта Интерфакс-Украина.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
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Неизвестный сообщил о «минировании» пяти внутрироссийских рейсов
В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти внутрироссийских рейсов.
Экономика
Какие продукты могут подорожать в России вслед за долларом
Подорожание возникнет из-за роста валют по отношению к рублю, так как стоимость рыбной продукции зависит от мировых долларовых цен.
Экономика
Россияне закупаются квартирами
Согласно оценкам "Авито Недвижимости", в России вторичная недвижимость стоит в среднем 54,1 тыс. руб. за кв. м: это на 0,2% дороже, чем в феврале, и на 4,1% — чем годом ранее.
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Аvia.pro сообщил о разрушениях на ВВП российской базы Хмеймим в Сирии
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Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
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Черчесов сделал мощное заявление о Кокорине
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «После футбола» на Матч ТВ заявил, что не закрывает двери в национальную команду Александру Кокорину.
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Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
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СМИ узнали об ультиматуме Макрона Джонсону из-за коронавируса
Последний поставил ему ультиматум, пригрозив закрыть границу между Францией и Британией.
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Барселона хочет продать Гризманна за 100 млн
Напомним, что Гризманн перешел в Барселону летом 2019-го за 120 млн евро из Атлетико.
Армия и оружие
Киевские боевики подрались из-за блиндажей: пять человек пострадали
Небоевые потери среди военнослужащих ВСУ продолжаются.
Политика
В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD
Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.