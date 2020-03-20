Коронавирус
Газета.RuNYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
Газета New York Times рассказала, что сделало экономику России стрессоустойчивой к кризису. Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
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Гаджеты
Microsoft представила DirectX 12 Ultimate
Происшествия
Доверенному лицу президента не доверило следствие
На последних президентских выборах господин Паскачев являлся доверенным лицом Владимира Путина, а также возглавлял общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа».
Политика
ЦИК может увеличить срок досрочного голосования по Конституции
Досрочное голосование по поправке в Конституцию России может быть расширено с трех до семи дней, передает «РИА Новости».
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат.
Наука
Диметилаурид оказался способен образовывать водородные связи в воде
Американские химики смоделировали поведение отрицательно заряженного комплекса диметилаурида с молекулами воды в жидкой фазе и обнаружили, что золото и метильные группы способны образовывать в этой среде водородные связи.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта
Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Политика
США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными
Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Происшествия
В США угнали фургон с туалетной бумагой
Полицейские американского штат Северная Каролина обнаружили угнанный фургон с 18 тыс. фунтов (боле 8,1 тыс. кг) туалетной бумаги.
Армия и оружие
КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности
Ракеты, стартовавшие с полигона в округе Сончхон, пролетели около 410 километров. Они не поднимались выше 50 километров.
Общество
Самолет для испытаний электродвигателя ЯК-40 начали готовить в России
Подготовка летающей лаборатории, на которой испытают гибридную силовую установку началась в России, заявили в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова В одном из крупнейших в России научно-исследовательских и испытательных центров авиационной науки в середине марта 2020 года прошел осмотр летающей лаборатории на базе самолета ЯК-40.
Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем
Здоровье
Врачи назвали способы снижения риска заражения коронавирусом
Лучшая защита от коронавируса – хороший иммунитет, считают специалисты.
Здоровье
В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
АПЛ «Вепрь» приступила к испытаниям после ремонта
Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 971 Северного флота «Вепрь» проходит заводские ходовые испытания после ремонта и модернизации, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Авто
Появилась свежая информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Накануне в Сети появилась информация о скорой премьере нового поколения Toyota Land Cruiser.
Армия и оружие
Российские военные помогли восстановить мечеть в Сирии
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Энергетика
Нефть может подешеветь до 5 долларов за баррель
Аналитики считают, что первым делом цена на нефть WTI может опуститься до 20 долларов за баррель - это себестоимость американской сланцевой добычи.
Общество
На Украине число случаев коронавируса возросло до 29
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины увеличилось до 29.
Армия и оружие
Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о своей дружбе с Рамзаном Кадыровым
По информации издания, Емельяненко рассказал, что глава Чечни сделал для него намного большее, чем родной брат Федор.
Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Экономика
Индексы США и стоимость нефти снизились на закрытии торгов
Ключевые индексы США снизились на закрытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже на 3,8–4,6%. Это происходит на фоне продолжения распространения коронавируса COVID-19 и снижения стоимости нефти.
Спорт
Лыжник Большунов рассказал о шутке над норвежцем Клебо
Российский лыжник Александр Большунов рассказал 20 марта изданию «Спорт-Экспресс» о том, как подшутил над норвежцем Йоханнесом Клебо.