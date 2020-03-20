Коронавирус

РБКРБКNYT сообщила о стрессоустойчивости экономики России к кризису

В статье говорится, что Россия «далека от краха», так как вступает в кризис со значительными финансовыми резервами, ее крупные компании практически свободны от долгов, и страна практически самодостаточна в плане сельского хозяйства.
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NYT сообщила о стрессоустойчивости экономики России к кризису

РБК19:01

NYT объяснила, почему Россия сможет выдержать экономический кризис

РИА Новости15:49

New York Times: благодаря санкциям Россия выдержит экономический кризис

URA.Ru17:25

NYT: введенные против Москвы санкции сделали экономику России более стрессоустойчивой

Вести.Ru16:49

В США заявили о готовности России к пандемии из-за санкций

Известия16:00

Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис

Lenta.ru18:55

NYT: Россия в ответ на санкции Запада укрепила экономику и может противостоять кризису

ТАСС10:48
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Здоровье

ВОЗ рекомендовала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в настоящее время от вируса страдают все: пожилые в возрасте от 65 лет, а также молодежь, люди в возрасте до 50 лет.
РИА Новости 13:56
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
Интерфакс 18:03
Здоровье

FT: странная аномалия коронавируса зафиксирована в Германии

Авторитетное британское издание Financial Times обратило внимание на странную аномалию с коронавирусом Covid-19, которая фиксируется в Германии.
Недвижимость.RU 16:45
Экономика

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Коммерсантъ 18:57
Общество

WSJ: США могут ввести новые санкции против России

США рассматривают возможность введения новых санкций против России для стабилизации цен на нефтяном рынке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Znak.com вчера в 21:50
Экономика

Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей в начале апреля

Система быстрых платежей ЦБ РФ была запущена в пилотном режиме 28 января прошлого года, в промышленном масштабе - 28 февраля.
Интерфакс 18 марта в 05:32
Общество

Только 11 человек в России заразились коронавирусом внутри страны

Только 11 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. в России произошли в результате контактов внутри страны.
Известия 15:56
Общество

В Ставрополе рассказали о состоянии врача с подозрением на COVID-19

Напомним, накануне стало известно, что в Ставропольском крае у одного человека тест на коронавирус дал положительный результат.
Российская газета 11:16
Общество

Росавиация сообщила о готовящейся эвакуации россиян из семи стран

Наиболее сложная ситуация с выездом российских граждан на родину сложилась в семи странах, туристов эвакуируют в ближайшие три дня.
Известия 15:07
Здоровье

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец 18 марта в 09:04
Политика

У сотрудника аппарата вице-президента США Пенса обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружен у сотрудника аппарата вице-президента США Майка Пенса, однако прямых контактов ни с самим Пенсом, ни с президентом Дональдом Трампом у него не было, говорится в заявлении, распространённым пресс-службой Белого дома в пятницу.
РИА Новости 19:24
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru 12:44
Гаджеты

Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки

Компания Apple наложила ограничения на онлайн-продажу своих гаджетов - при заказе iPhone на официальном сайте покупатель может заказать не более двух единиц одной модели за один раз.
Газета.Ru 07:29
Культура

Бекмамбетов переснял отрывок из «Иван Васильевич меняет профессию»

Режиссер Тимур Бекмамбетов переснял эпизод из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» ко дню рождения сестры Игоря Крутого.
Телеканал 360° 19:53
Транспорт

В Москве число поездок на метро и МЦК снизилось на 30%

Количество поездок в метро и на МЦК уменьшилось на 30% со 2 по 19 марта, сообщает департамент транспорта Москвы.
Коммерсантъ 11:56
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс вчера в 07:03
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело 02:46
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru 15:17
Экономика

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Российская газета 03:54
Игры

В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom

Игромания.ру 12:53
Общество

Netflix снизит в Европе качество трансляций фильмов из-за коронавируса

Американская компания Netflix в течение следующего месяца снизит качество трансляций фильмов и сериалов, что позволит избавить сети от повышенной нагрузки из-за пандемии коронавируса COVID-19.
РБК вчера в 22:35
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Энергетика

Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти

Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
REGNUM 07:03
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Московский Комсомолец 08:04
Футбол

Три клуба АПЛ заинтересованы в Чалове

В гонке за форварда ЦСКА Федора Чалова находятся три клуба АПЛ.
Бомбардир.ру 18 марта в 11:44
Наука

Новый датчик охватывает весь радиочастотный спектр

Сотрудники Научно-исследовательской лаборатории сухопутных войск США создали датчик, который может позволить солдатам обнаруживать сигналы в радиодиапазоне на частотах до 100 гигагерц.
Индикатор 08:42
Общество

Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса

В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
РБК 12:05
Авто

«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva

О старте тестовой сборки новой Niva сообщил один из сотрудников предприятия, который в социальной сети написал, что модель получит Х-образный стиль и новые молдинги, а остальное останется практически без изменений.
Tvoe-avto.com 02:28
Общество

Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:06
Как работают Яндекс.Новости?
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