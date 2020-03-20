В статье говорится, что Россия «далека от краха», так как вступает в кризис со значительными финансовыми резервами, ее крупные компании практически свободны от долгов, и страна практически самодостаточна в плане сельского хозяйства.

NYT сообщила о стрессоустойчивости экономики России к кризису

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