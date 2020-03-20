Газета New York Times рассказала, что сделало экономику России стрессоустойчивой к кризису. Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Общество Кремль: вопрос о закрытии Москвы на карантин не обсуждается В Москве из-за коронавируса закрываются школы (с 21 марта), вузы начали переходить на дистанционное обучение, сотрудников массово переводят на удаленную работу, отменены массовые мероприятия численностью 50 человек.

Здоровье Лекарство, которое приказал применять Трамп, в Грузии используют 1,5 месяца Тбилиси, 20 марта 2020, 19:07 — REGNUM Лекарство от коронавируса, которое своим указом приказал применять президент США Дональд Трамп, грузинские врачи использовали в течение полутора месяцев, с первых дней появления инфицированных пациентов.

Политика В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Общество Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.

Политика США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Общество Тироль стал одним из главных очагов распространения коронавируса Множество туристов из разных стран Европы заразились коронавирусом в австрийском регионе Пацнаун-Ишгль, известном своими горнолыжными курортами, пишет Der Spiegel.

Общество На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.

Общество Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Энергетика ОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.

Здоровье В Саудовской Аравии начали лечить коронавирус лекарствами от малярии Врачи в Саудовской Аравии начали применять лекарства от малярии для лечения коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу на пресс-конференции министр здравоохранения королевства Тауфик ар-Рабиа.

Здоровье Ляшко: украинцы начали заражать коронавирусом друг друга Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.

Происшествия На Украине сообщили о новом подозреваемом в делах Евромайдана Украинские правоохранители подозревают бывшего руководителя подразделения МВД в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генпрокурора Украины.