Коронавирус

Газета.RuГазета.RuNYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Газета New York Times рассказала, что сделало экономику России стрессоустойчивой к кризису. Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Читать в источнике
Комментировать97

Подробнее о событии

NYT: Россия в ответ на санкции Запада укрепила экономику и может противостоять кризису

ТАСС10:48

NYT объяснила, почему Россия сможет выдержать экономический кризис

РИА Новости15:49

NYT: введенные против Москвы санкции сделали экономику России более стрессоустойчивой

Вести.Ru16:49

В США заявили о готовности России к пандемии из-за санкций

Известия16:00

NYT: благодаря санкциям Россия укрепила экономику и может противостоять кризису

Комсомольская правда15:39

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Газета.Ru16:45

NYT: Россия готова выдержать экономический кризис, благодаря санкциям

Национальная служба новостей16:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 17:27, Ашберн
Общество

Кремль: вопрос о закрытии Москвы на карантин не обсуждается

В Москве из-за коронавируса закрываются школы (с 21 марта), вузы начали переходить на дистанционное обучение, сотрудников массово переводят на удаленную работу, отменены массовые мероприятия численностью 50 человек.
Коммерсантъ 06:14
Кино

Официально: «Чудо-женщина 1984» не выйдет сразу в цифровом виде

Игромания.ру 15:29
Здоровье

Лекарство, которое приказал применять Трамп, в Грузии используют 1,5 месяца

Тбилиси, 20 марта 2020, 19:07 — REGNUM Лекарство от коронавируса, которое своим указом приказал применять президент США Дональд Трамп, грузинские врачи использовали в течение полутора месяцев, с первых дней появления инфицированных пациентов.
REGNUM 12:07
Энергетика

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 06:31
Экономика

В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Газета.Ru 10:30
Игры

В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom

Игромания.ру 12:53
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru 15:17
Общество

Чувашский депутат вернулся из Германии и провёл встречу с ветеранами

Чиновник провёл встречу с ветеранами.
News.ru 10:54
Политика

В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости 13:31
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Московский Комсомолец 08:04
Космос

В Красноярске готовятся запустить первую частную ракету

Городские новости. Красноярск 17 марта в 10:04
Общество

Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса

Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Красная весна 16:08
Музыка

Пухляш из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения

News.ru вчера в 10:44
Политика

США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:16
Общество

Тироль стал одним из главных очагов распространения коронавируса

Множество туристов из разных стран Европы заразились коронавирусом в австрийском регионе Пацнаун-Ишгль, известном своими горнолыжными курортами, пишет Der Spiegel.
Ведомости 10:18
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
Общество

Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 15:45
Энергетика

ОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США

ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.
РИА Новости 14:08
Здоровье

В Саудовской Аравии начали лечить коронавирус лекарствами от малярии

Врачи в Саудовской Аравии начали применять лекарства от малярии для лечения коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу на пресс-конференции министр здравоохранения королевства Тауфик ар-Рабиа.
РИА Новости 16:59
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 16:52
Здоровье

Ляшко: украинцы начали заражать коронавирусом друг друга

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
Shraibikus News 03:55
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» трех пассажирских самолетов в РФ

Газета.Ru вчера в 08:30
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Происшествия

На Украине сообщили о новом подозреваемом в делах Евромайдана

Украинские правоохранители подозревают бывшего руководителя подразделения МВД в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 11:49
Футбол

Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу

Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
Vprognoze.ru 04:57
Единоборства

UFC перенёс бой Нурмагомедова и Фергюсона из-за коронавируса

Лезги газет вчера в 02:10
Общество

ТПП предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей из-за вируса

Под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса оказалось 3 млн предпринимателей, риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП).
РБК 17:06
Киберспорт

Resolut1on прокомментировал проблему с возвращением в Киев

Офлейнер состава Virtus.pro по Dota 2 Роман Resolut1on Фоминок рассказал о проблеме с возвращением домой в Киев.
CyberSport.ru 14:56
Происшествия

Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США

Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
REGNUM 12:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное