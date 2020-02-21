Политика

RT на русскомRT на русскомNYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Читать в источнике
Комментировать193

Подробнее о событии

NYT узнала о докладе разведки США о помощи России в переизбрании Трампа

РБКвчера в 22:55

Байден не удивлен публикацией о приписываемом России намерении помочь переизбранию Трампа

ТАССвчера в 21:33

NYT: у разведки США есть данные об «участии» России в выборах президента США

Ведомостивчера в 18:03

NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа

Интерфаксвчера в 19:18

Россию вновь обвинили в помощи Трампу на выборах 2020 года

Вести.Ruвчера в 19:09

Разведка США взбесила Трампа

Взгляд.рувчера в 18:56

The New York Times: Россия уже вмешивается в выборы 2020 года в США в попытке переизбрать Дональда Трампа

Эхо Москвывчера в 20:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина

«Вашингтон» же проиграл третий матч кряду. Ранее НХЛ опубликовала видео 699-го гола в заокеанской карьере Овечкина.
RT на русском 00:11
Армия и оружие

ВКС РФ помогли армии Сирии отбить все атаки террористов в Идлибе

ФАН вчера в 09:34
Общество

Росимущество завершило приватизацию «Фирмы Мелодия»

Росимущество неоднократно пыталось приватизировать ФГУП, но сроки неоднократно переносились.
Adindex.ru вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова

О своем самочувствии после четвертого кесарева сечения модель рассказала в своем Instagram.
Privet-Rostov.ru 19 февраля в 23:52
Происшествия

Заключенные китайской тюрьмы массово заразились коронавирусом

В тюрьме «Жэньчэн» на востоке Китая у многих заключенных выявили новый тип коронавируса.
Телеканал 360° 00:47
Происшествия

Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель

В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Газета.Ru 00:39
Космос

За пределами Млечного Пути впервые обнаружен молекулярный кислород

Недавние исследования учёных показали, что O2 можно найти и далеко за пределами Млечного Пути – в галактике Маркариан 231.
OAnews 19 февраля в 09:16
Политика

К провокациям в Новых Санжарах могут быть причастны политики — МВД Украины

К массовым протестам против размещения граждан Украины, вернувшихся из Китая, могут быть причастны представители политических и деловых кругов страны, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 20 февраля в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 00:32
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Кино

70-й международный Берлинский кинофестиваль начинает свою работу

Впервые фильм открытия не принимает участия в основном конкурсе. В основной конкурс Берлинского кинофестиваля в 2020 году вошло 18 фильмов.
Радио Культура вчера в 01:13
Происшествия

Пристав обвинен в халатности после гибели экс-сотрудника ФСИН в суде

Обвинение в халатности предъявили следователи судебному приставу, досматривавшему посетителей на входе в Чертановский суд Москвы, где покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов.
РЕН ТВ вчера в 19:16
Наука

Стало известно, чем питались древние жители Австралии

Внешне остатки пищи напоминают кусочки древесного угля. Они были извлечены из обломков древних очагов при раскопках на севере Австралии.
HotGeo 18 февраля в 01:39
Политика

Макрон и Меркель предложили Путину провести встречу с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном.
Lenta.ru вчера в 15:37
Баскетбол

Сборная России проиграла итальянцам в отборе к Евробаскету-2021

Баскетболисты сборной России в матче первого тура группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы 2021 года проиграли команде Италии.
ProstoProSport вчера в 16:23
Политика

Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос петербурженки о низких доходах граждан и зарплате главы государства.
Газета.Ru вчера в 07:52
Общество

В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля.
RT на русском вчера в 23:17
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ 19 февраля в 21:47
Политика

Путин: Мишустина не было среди кандидатов на пост главы правительства

Михаила Мишустина не было среди возможных кандидатов на пост главы правительства России.
EastRussia вчера в 01:39
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна в порту Триполи

РЕН ТВ 18 февраля в 07:51
Общество

Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах

Сенаторы уверены, что такая мера позволит бороться с борщевиком не только на участках сельскохозяйственного значения, но и на дачах, которые часто являются источником распространения семян вредоносного растения.
Lenta.ru 00:37
Шоу-бизнес

Алсу призналась, что покупала голоса на «Голос. Дети» ради дочери

В интервью Ксении Собчак в YouTube-шоу артистка призналась, что действительно покупала голоса в пользу девочки.
Общественная служба новостей 19 февраля в 04:42
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Кино

Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

РИА Новости вчера в 20:54
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском вчера в 16:50
Политика

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

Последствия обстрела украинскими карателями поселка Сигнальное

Алексей Смирнов, командир гуманитарного батальона «Ангел» опубликовал видео, где зафиксированы послествия очередного обстрела украинских карателей в прифронтовом поселке Сигнальное.
Новостной фронт вчера в 06:23
Общество

Tesla разрешили вырубить лес под стройку первого в ЕС завода

Берлинский Высший административный суд разрешил компании Tesla начать возведение первого в Европе завода компании, вырубив 91 га леса.
Газета.Ru 00:23
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Lenta.ru вчера в 09:03
Авто

Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером

Новый Toyota Land Cruiser будет стоить дешевле предшественника, а Toyota Corolla впервые превратят в SUV.
Новые автомобили вчера в 05:35
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное