Политика

RT на русскомRT на русскомNYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
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Представители разведки США: Россия снова, как и в 2016-м, начала помогать Трампу избраться на пост президента США

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Разведка США взбесила Трампа

Взгляд.рувчера в 18:56

Байден не удивлен публикацией о приписываемом России намерении помочь переизбранию Трампа

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Россию вновь обвинили в помощи Трампу на выборах 2020 года

Вести.Ruвчера в 19:09

NYT узнала о докладе разведки США о помощи России в переизбрании Трампа

РБКвчера в 22:55

NYT: у разведки США есть данные об «участии» России в выборах президента США

Ведомостивчера в 18:03
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
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Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя

ТАСС вчера в 14:42
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RT на русском вчера в 23:17
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В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 01:40
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей.
Lenta.ru вчера в 06:15
Общество

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6%

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter процитировал предложение из заметки, где говорится, что «пуск осуществлял военный боевой расчёт, который мог недолить топливо в третью ступень при заправке перед стартом».
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Хоккей

Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ и прервал безголевую серию

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 699-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Lenta.ru 01:35
Общество

Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору

Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Московский Комсомолец вчера в 09:21
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
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ВКС России нанесли удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

ТАСС вчера в 09:10
Наука

Способности мозга были обнаружены у человеческой кожи

Учеными была обнаружена в некоторых клетках кожи нейроподобная активность, которая обычно характерна для мозга.
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Транспорт

Приложение «Яндекс.Транспорт» закроется в мае

Интерфакс 01:35
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Массовое заражение смертельно опасным коронавирусом было выявлено среди заключенных тюрьмы, которая находится в восточной китайской провинции Шаньдун.
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Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
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Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
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Уточняется, что, в случае одобрения предложения, ставка транспортного налога увеличится с 2021 года.
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Политика

В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
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Соблюдение карантина по коронавирусу в Москве отслеживается с помощью автоматизированных систем распознавания лиц, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Интерфакс 02:17
Политика

Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко

Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
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Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском вчера в 09:16
Общество

Государство продало «Фирму Мелодия»

Крупнейший владелец аудиоархива страны – АО «Фирма Мелодия», которое с момента своего основания в 1964 г. принадлежало государству, перешло в частные руки.
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В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
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Представлен Volkswagen Caddy нового поколения

Презентация нового Volkswagen Caddy состоялась в немецком городе Дюссельдорфе. Автомобиль масштабно обновился впервые за 16 лет.
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По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант

По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
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Число жертв стрельбы в Германии возросло до восьми

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Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
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ГД рассмотрит законы-«упрощенки» для малого бизнеса

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Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

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Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
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