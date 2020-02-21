Политика
RT на русскомNYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
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Общество
В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля.
Происшествия
В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
Общество
Суд арестовал бывшую помощницу Силуанова и Дворковича
Басманный суд Москвы отправил под арест до 19 апреля Анастасию Алексееву, бывшую помощницу двух бывших вице-премьеров – Антона Силуанова и Аркадия Дворковича.
Политика
Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей.
Общество
С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6%
По сообщению пресс-службы Минтруда, ведомство подготовило проект постановления, согласно которому с 1 апреля социальные пенсии будут увеличены на 6,1%.
Общество
Рогозин ответил анимацией на сообщения о недоливе топлива в «Союз»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter процитировал предложение из заметки, где говорится, что «пуск осуществлял военный боевой расчёт, который мог недолить топливо в третью ступень при заправке перед стартом».
Хоккей
Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ и прервал безголевую серию
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 699-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Общество
Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору
Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
Армия и оружие
ВКС России нанесли удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе
Наука
Способности мозга были обнаружены у человеческой кожи
Учеными была обнаружена в некоторых клетках кожи нейроподобная активность, которая обычно характерна для мозга.
Транспорт
Приложение «Яндекс.Транспорт» закроется в мае
Общество
200 заключенных заразились коронавирусом в одной из тюрем Китая
Массовое заражение смертельно опасным коронавирусом было выявлено среди заключенных тюрьмы, которая находится в восточной китайской провинции Шаньдун.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Политика
Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Общество
Минпромторг планирует повысить налог на старые автомобили
Уточняется, что, в случае одобрения предложения, ставка транспортного налога увеличится с 2021 года.
Политика
В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
Общество
Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам
Соблюдение карантина по коронавирусу в Москве отслеживается с помощью автоматизированных систем распознавания лиц, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Политика
Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко
Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Общество
Государство продало «Фирму Мелодия»
Крупнейший владелец аудиоархива страны – АО «Фирма Мелодия», которое с момента своего основания в 1964 г. принадлежало государству, перешло в частные руки.
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»
На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Авто
Представлен Volkswagen Caddy нового поколения
Презентация нового Volkswagen Caddy состоялась в немецком городе Дюссельдорфе. Автомобиль масштабно обновился впервые за 16 лет.
Происшествия
По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант
По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Происшествия
Число жертв стрельбы в Германии возросло до восьми
Происшествия
Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Экономика
ГД рассмотрит законы-«упрощенки» для малого бизнеса
20 февраля Госдума обсудит два правительственных законопроекта, которые во многом упростят жизнь малому бизнесу.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Шоу-бизнес
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.