Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Общество Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.

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Футбол Хавбек «Зенита» Капленко перешел в «Оренбург» За «Зенит-2» Капленко провел 32 матча в ФНЛ, сделал три результативные передачи. В 16 матчах в ПФЛ он также отметился тремя ассистами.