Политика
RT на русскомNYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
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Общество
Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране
Число жителей Украины, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
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Федерер пропустит «Ролан Гаррос» из-за операции на колене
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Путин ответил на вопрос о сериале «Слуга народа»
Владимир Путин рассказал, что не смотрел сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли.
Авто
Назвали самые желанные автомобили россиян
Происшествия
Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Шоу-бизнес
Олеся Судзиловская рассказала об эффективной экспресс-диете
Здоровье
Челябинские медики получили тест-системы для выявления коронавируса
Ранее образцы материалов для исследования доставляли в Екатеринбург. Всего регион получил 3200 экземпляров тест-систем.
Политика
Кремль объяснил слова Путина о «растаскивании» России и Украины
"Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии", - сказал представитель Кремля, отметив, что предпочел бы не называть "эти страны конкретно", передает "Газета.ru".
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Здоровье
СМИ: число выздоровевших за день в Ухане впервые превысило число зараженных за сутки
Число излечившихся после заражения новым коронавирусом в китайском Ухане впервые за день превысило число инфицированных, поступивших в медучреждения за сутки.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Происшествия
Принудительно помещенную в карантин петербурженку выпишут из больницы
Принудительно помещенная в инфекционную клинику имени Боткина жительница Петербурга Алла Ильина здорова и сегодня будет выписана из больницы.
Общество
Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске
В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Космос
Названы сроки первого запуска спутников «Гонец» на ракете «Союз»
Первый запуск спутников связи "Гонец-М" на ракете "Союз" для пополнения низкоорбитальной системы "Гонец" будет проведен в августе-сентябре 2020 года, сообщил журналистам генеральный директор компании "Гонец" Павел Черенков.
Шоу-бизнес
Пользователи Instagram назвали Кайли Дженнер «плохой матерью»
Кайли Дженнер назвали плохой матерью - виноваты в этом оказались огромные серьги, которые она надела на двухлетнюю дочь.
Происшествия
В Дагестане задержан замруководителя управления Росимущества
Вчера, 20 февраля, в Махачкале на рабочем месте был задержан заместитель руководителя территориального управления Росимущества в Дагестане Раджаб Усманов.
Футбол
Хавбек «Зенита» Капленко перешел в «Оренбург»
За «Зенит-2» Капленко провел 32 матча в ФНЛ, сделал три результативные передачи. В 16 матчах в ПФЛ он также отметился тремя ассистами.
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Футбол
На матче ЧЕ по регби Россия —Португалия в Калининграде ожидается около 10 тыс. болельщиков
На матче чемпионата Европы по регби между сборными России и Португалии, который пройдёт на стадионе "Калининград" 22 февраля, ожидают около 10 тыс. болельщиков.
Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Шоу-бизнес
Леопард и смоляные кудри: Валюха из «Сватов» ошарашила сменой имиджа
На момент начала съемок «Сватов» ей было 55 лет. Съемки седьмого сезона сериала долго откладывали.
Армия и оружие
Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе
Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.