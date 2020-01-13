с чего всё началось

Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.

NYT: российских хакеров обвинили в атаке на украинскую Burisma

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