Политика

Газета.RuГазета.RuNYT: российских хакеров обвинили в атаке на украинскую Burisma

Американские СМИ подозревают "российских хакеров" в атаке на серверы украинской газовой компании Burisma, вовлеченной в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.
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с чего всё началось
Российские хакеры успешно взломали серверы украинского газового холдинга Burisma, который получил широкую известность благодаря процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times
 (NYT).
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