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NYT сообщила, что санкции не коснулись морских перевозок России

Российские морские перевозки не пострадали от введенных экономических санкций.
Газета.Ru
Как отметил ведущий нефтяной аналитик по Северной и Южной Америке Мэтт Смитт, экспорт российского «чёрного золота» в апреле фактически увеличился.
Expert.ru
"По данным системы отслеживания перевозок Refinitiv, объемы сырой нефти и нефтепродуктов, отгруженных из российских портов, выросли до 25 млн метрических тонн в апреле по сравнению с 24 млн в декабре, январе, феврале и марте", - отметили в публикации.
Газета.Ru
"Торговля России с Китаем и Японией в целом осталась стабильной, в то время как количество балкеров, направлявшихся в Южную Корею, Египет и Турцию, увеличилось", — свидетельствуют данные службы морской информации Lloyd's List Intelligence.
РИА Новости

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