"По данным системы отслеживания перевозок Refinitiv, объемы сырой нефти и нефтепродуктов, отгруженных из российских портов, выросли до 25 млн метрических тонн в апреле по сравнению с 24 млн в декабре, январе, феврале и марте", - отметили в публикации.