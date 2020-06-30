NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших будто, разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу.

NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами

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