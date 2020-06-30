Политика
РБКNYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами
NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших будто, разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу.
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NYT: РФ делала денежные переводы для вознаграждения талибов* за убийство военных США
Газета.Ruвчера в 14:06
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Здоровье
С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т»
С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика «трех Т». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Lenta.ru 02:14
Общество
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
Автоспорт
Сироткин вновь стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault
Интерфакс-Спорт вчера в 06:47
Здоровье
В Пермском крае провели более 214 тысяч тестов на коронавирус
214,2 тысяч тестов на наличие коронавируса на конец дня 28 июня провели в Пермском крае.
ИА Красная Весна 28 июня в 16:23
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт вчера в 12:55
Общество
Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн
Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.
Известия вчера в 23:47
Культура
Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия вчера в 19:08
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия 29 июня в 15:44
Шоу-бизнес
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения
Хип-хоп исполнитель Тимати в качестве подарка для сына Филиппа Киркорова преподнес мотоцикл за сто тысяч рублей.
CT news вчера в 08:08
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом
Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru вчера в 12:40
Космос
В Роскосмосе рассказали о первых экспериментах на новом модуле МКС
Москва, 28 июня 2020, 08:28 — REGNUM Одними из первых экспериментов на новом модуле российского сегмента Международной космической станции станут опыты по изучению образования и развития эмбрионов в яйцах птиц и эксперименты по выращиванию кристаллов для инфракрасных датчиков.
REGNUM 28 июня в 01:28
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Evo-rus.com вчера в 11:52
Наука
Вредное свойство парного коровьего молока было обнаружено
Evo-rus.com вчера в 08:40
Политика
Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек
Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике.
РБК вчера в 15:43
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
Космос
В Курчатовском институте разработали энергоустановку для лунной базы
Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, которая способна преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы.
Известия 29 июня в 21:15
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 29 июня в 08:52
Энергетика
Оптовая цена на бензин Аи-95 обновила рекорд
В Европейской части России оптовая цена на Аи-95 выросла на 0,4% и также достигла нового рекордного значения - 58,17 тысяч рублей за тонну, в Москве этот бензин продавали по 59,83 тысячи рублей за тонну (рост на 0,44%), в Санкт-Петербурге - по 60,34 тысячи рублей за тонну (рост на 0,02%).
Новые Известия 29 июня в 09:55
Общество
На Украине выросло число заболевших коронавирусом
Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец вчера в 04:28
Здоровье
Режим повышенной готовности в Хакасии продлили до 12 июля
Глава Хакасии Валентин Коновалов принял решение продлить до 12 июля режим повышенной готовности, объявленный в республике в конце марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Байкал24 вчера в 15:34
Экономика
Что изменится в российских законах в июле 2020 года
С 1 июля снова будут произведены единовременные выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тыс. руб.
РБК вчера в 17:00
Общество
На Камчатке к полудню по поправкам проголосовали 36% избирателей
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области на 10:00 по местному времени явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 67,47%.
REGNUM вчера в 22:21
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле о ДТП
REGNUM вчера в 23:40
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 29 июня в 02:36