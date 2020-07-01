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NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами

Американские власти перехватили данные о денежных трансферах с подконтрольных российской разведке счетов на банковские аккаунты, связанные с участниками движения «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на три источника.В источнике
С чего всё началось
Газета New York Times со ссылкой на источники опубликовала очередную статью в серии материалов о якобы российских финансовых поощрениях боевикам, связанным с группировкой "Талибан", за убийства американских военных в Афганистане - предыдущий материал этого издания хоть и был опровергнут официально властями США уже успел привести к угрозам в адрес российских дипломатов, а на его публикации начали ссылаться конгрессмены.
РИА Новостивчера в 16:53
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NYT представила новое доказательство «сговора» России с талибами

Вечерняя Москва00:25

NYT: Трампу докладывали о «причастности» России к гибели морпехов США в Афганистане

Взгляд.рувчера в 03:51

В разведке США заявили о перехваченном денежном переводе «Талибану» от ГРУ

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NYT: американская разведка отследила денежный перевод «Талибану» от ГРУ

Дождьвчера в 16:56

NYT: РФ делала денежные переводы для вознаграждения талибов* за убийство военных США

Газета.Ruвчера в 14:06

NYT опубликовала новую статью о «сговоре» России с афганскими террористами

REGNUM23:19

AP: разведка США ознакомила Белый дом с подозрениями насчет России и талибов в 2019 году

ТАССвчера в 03:52
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С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей

Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
RT на русском18:50
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Барселона — Атлетико 2:2

Футболист испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси забил 700-й гол в карьере, сообщается в официальном микроблоге клуба в Twitter.
РИА Новости17:25

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия17:34
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В период пандемии в РФ проведено более полумиллиона незаконных косметологических процедур

По информации «Новости GMP», ха два с половиной месяца самоизоляции число нелегальных инъекций, выполненных на дому или в учреждениях без регистрации, выросло более чем в два раза.
Ореанда-Новости00:55
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Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам

Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Челябинск Сегоднявчера в 05:59
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Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК29 июня в 09:17
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ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России

Анкара не сможет продать Вашингтону российские С-400 без согласия Москвы, заявила РИА Новости во вторник официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.
РИА Новостивчера в 12:56
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