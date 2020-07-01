NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами
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Американские власти перехватили данные о денежных трансферах с подконтрольных российской разведке счетов на банковские аккаунты, связанные с участниками движения «Талибан» (организация запрещена в России). Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на три источника.В источнике
С чего всё началось
Газета New York Times со ссылкой на источники опубликовала очередную статью в серии материалов о якобы российских финансовых поощрениях боевикам, связанным с группировкой "Талибан", за убийства американских военных в Афганистане - предыдущий материал этого издания хоть и был опровергнут официально властями США уже успел привести к угрозам в адрес российских дипломатов, а на его публикации начали ссылаться конгрессмены.
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