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NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию

Алексей Навальный, находящийся на лечении в берлинской клинике, заявил прокурору о намерении вернуться в Россию после выздоровления. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.В источнике
С чего всё началось
Российский оппозиционер Алексей Навальный намерен вернуться в Россию, как только выздоровеет, для продолжения прежней деятельности, пишет газета The New York Times
 со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
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