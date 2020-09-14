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Известия
Известия

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный намерен вернуться в Россию после выздоровления, заявил газете The New York Times источник в органах безопасности ФРГ.В источнике
С чего всё началось
Российский оппозиционер Алексей Навальный намерен вернуться в Россию, как только выздоровеет, для продолжения прежней деятельности, пишет газета The New York Times
 со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
Газета.Ru20:05
Подробнее о событии
RT на русском

NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию

RT на русском20:11
Коммерсантъ

NYT: Навальный намерен вернуться в Россию

Коммерсантъ19:23
Эхо Москвы

New York Times утверждает, что Алексей Навальный намерен после отравления вернуться в Россию

Эхо Москвы18:47
РБК

NYT узнала о планах Навального вернуться в Россию

РБК19:17
ТАСС

NYT: Навальный намерен вернуться в Россию и продолжать прежнюю деятельность

ТАСС18:53
URA.Ru

Раскрыты дальнейшие планы Навального

URA.Ru19:23
Lenta.ru

Навальный захотел вернуться в Россию

Lenta.ru18:46

Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным

Сегодня утром президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну и вылетел из Минска в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным
Петербургский дневниквчера в 02:58
2,1K

СМИ узнали об обсуждении Германией санкций против России из-за Навального

Немецкие власти из-за предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального рассматривают возможность ввести против России различные санкции, в том числе заморозку активов и запрет на въезд в отношении ряда лиц.
РБК20:02

В США назвали срок возобновления испытаний вакцины AstraZeneca

В Соединенных Штатах испытания вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca не возобновятся по меньшей мере до середины текущей недели из-за болезни, развившейся у одного из добровольцев в Великобритании.
Известия17:24

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъвчера в 09:20
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Песков рассказал, на что Белоруссии будет выделен новый кредит

Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть - новые средства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 13:07
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro полностью рассекречены

Mi 10T Pro оснащен главный датчиком изображения разрешением 108 Мп в сочетании с датчиком разрешением 20 Мп со сверхширокоугольным объективом и датчиком разрешением 12 Мп с телеобъективом.
iXBT.comвчера в 00:37
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Медосмотры и диспансеризацию возобновили в Амурской области

В амурских медицинских учреждениях возобновили медосмотры и диспансеризацию для: пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся в приемной или патронатной семье; несовершеннолетних; определенных групп взрослого населения.
Телепортвчера в 04:59

BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАССвчера в 03:59
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