NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
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Блогер Алексей Навальный намерен вернуться в Россию после выздоровления, заявил газете The New York Times источник в органах безопасности ФРГ.В источнике
С чего всё началось
Российский оппозиционер Алексей Навальный намерен вернуться в Россию, как только выздоровеет, для продолжения прежней деятельности, пишет газета The New York Times
со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
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