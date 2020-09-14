Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный намерен вернуться в Россию после выздоровления, заявил газете The New York Times источник в органах безопасности ФРГ.В источнике
С чего всё началось
Российский оппозиционер Алексей Навальный намерен вернуться в Россию, как только выздоровеет, для продолжения прежней деятельности, пишет газета The New York Times
 со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
Газета.Ru20:05
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Главные новости к утру 15 сентября

Коммерсантъ00:00
Lenta.ru

Навальный захотел вернуться в Россию

Lenta.ru18:46
РИА Новости

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

РИА Новости20:10
URA.Ru

Раскрыты дальнейшие планы Навального

URA.Ru19:23
РБК

NYT узнала о планах Навального вернуться в Россию

РБК19:17
ТАСС

NYT: Навальный намерен вернуться в Россию

ТАСС18:53
RT на русском

NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию

RT на русском20:11

В Кремле рассказали об итогах переговоров Путина и Лукашенко

Россия рефинансирует госдолг Белоруссии Президент России Владимир Путин заявил действующему главе Белоруссии Александру Лукашенко, что согласен предоставить кредит республике в размере 1,5 миллиарда долларов.
Lenta.ruвчера в 13:37
23

В Еврейской АО ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Биробиджан, 15 сентября 2020, 02:53 — REGNUM В Еврейской автономной области ввели режим ЧС регионального характера из-за сложной ситуации в селе Ленинское, где прорвало дамбу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM19:53
7

В России предложили ввести почасовой МРОТ

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.
РИА Новости23:23
466

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
5

Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову

В ходе пресс-конференции в НСН 14 сентября защитник артиста отметил, что если бы не адвокат Александр Добровинский, представлявший родственников погибшего в ДТП с Ефремовым курьера Сергея Захарова, то потерпевшие получили бы компенсации, а актер — условный срок.
Известия23:00
331

National Interest предупредил о серьезной угрозе для США в Арктике

Эксперт подчеркнул, что США должны предпринять серьезные шаги в таких направлениях, как «разведка, знание предметной области и отчеты береговой охраны», чтобы подготовиться к защите своих интересов в Арктике.
REGNUM22:38
24