National Interest предупредил о серьезной угрозе для США в Арктике

Эксперт подчеркнул, что США должны предпринять серьезные шаги в таких направлениях, как «разведка, знание предметной области и отчеты береговой охраны», чтобы подготовиться к защите своих интересов в Арктике.