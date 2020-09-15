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РИА Новости
РИА Новости

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.В источнике
С чего всё началось
Российский оппозиционер Алексей Навальный намерен вернуться в Россию, как только выздоровеет, для продолжения прежней деятельности, пишет газета The New York Times
 со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
Газета.Ru20:05
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Коммерсантъ

Главные новости к утру 15 сентября

Коммерсантъ00:00
RT на русском

NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию

RT на русском20:11
ТАСС

NYT: Навальный намерен вернуться в Россию

ТАСС18:53
Известия

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Известия19:42
РБК

NYT узнала о планах Навального вернуться в Россию

РБК19:17
РИА Новости

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

РИА Новости20:10
Lenta.ru

Навальный захотел вернуться в Россию

Lenta.ru18:46

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