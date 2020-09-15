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РИА Новости
РИА Новости

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.В источнике
С чего всё началось
Российский оппозиционер Алексей Навальный намерен вернуться в Россию, как только выздоровеет, для продолжения прежней деятельности, пишет газета The New York Times
 со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
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