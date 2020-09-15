Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.

С чего всё началось Российский оппозиционер Алексей Навальный намерен вернуться в Россию, как только выздоровеет, для продолжения прежней деятельности, пишет газета The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя органов безопасности Германии. Газета.Ru 20:05