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РИА Новости
РИА Новости

NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию после лечения

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.В источнике
С чего всё началось
Российский оппозиционер Алексей Навальный намерен вернуться в Россию, как только выздоровеет, для продолжения прежней деятельности, пишет газета The New York Times
 со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
Газета.Ru20:05
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ТАСС

NYT: Навальный намерен вернуться в Россию

ТАСС18:53
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NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию

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NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию после лечения

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Раскрыты дальнейшие планы Навального

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NYT узнала о планах Навального вернуться в Россию

РБК19:17
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Lenta.ru

Навальный захотел вернуться в Россию

Lenta.ru18:46

На Украине разгерметизировался газопровод с российским газом

Газовый трубопровод, поставляющий российский газ в Европу, разгерметизировался в районе поселка городского типа Чабаны в Киевской области, сообщил исполнительный комитет Чабанского поселкового совета.
Ведомости02:36
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В Японии разработан инновационный метод лечения болезни Альцгеймера

Уже через несколько дней после введения препарата у подопытных грызунов исчезли проявления не только болезни Альцгеймера, но и мозжечковой атаксии, а также повреждения спинного мозга.
Новые Ведомостивчера в 07:18
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В Екатеринбурге 96 классов закрыты из-за ОРВИ и коронавируса

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Ведомостивчера в 12:42
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В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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