с чего всё началось

Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии. К такому выводу пришла газета The New York Times (NYT), ссылаясь на записи переговоров российских летчиков, отчеты наблюдателей и заявления очевидцев.

NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии

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