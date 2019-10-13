Армия и оружие
РБКNYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии
Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии. К такому выводу пришла газета The New York Times (NYT), ссылаясь на записи переговоров российских летчиков, отчеты наблюдателей и заявления очевидцев.
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с чего всё началось
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.Ведомости06:06
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Футбол
Испания сыграла вничью с Норвегией
Сборная Испании сыграла вничью с командой Норвегии в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru вчера в 16:40
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Общество
В Москве проходят пикеты в поддержку Константина Котова
В Москве проходят пикеты в поддержку Константина Котова, который был осужден за неоднократные нарушения правил проведения массовых акций.
Эхо Москвы 05:30
Армия и оружие
В США заявили о готовности моментально ввести санкции против Турции
Соединенные Штаты готовы ввести против Турции экономические санкции в случае нарушения Анкарой обязательств по Сирии, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала ABC.
REGNUM 10:15
Общество
Японцев напугало ярко-фиолетовое небо перед мощным тайфуном
Японцы поделились в соцсетях сделанными перед мощным тайфуном "Хагибис" фотографиями, на которых небо окрасилось в цвета от ярко-розового до темно-пурпурного.
РИА Новости 09:33
Происшествия
В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Lenta.ru вчера в 20:26
Армия и оружие
Курды сообщили о бегстве из лагеря в Сирии семей боевиков ИГ
Аргументы и Факты 06:20
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым
«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
RT на русском вчера в 17:37
Теннис
Даниил Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
Известия 07:11
Политика
Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию
Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
РИА Новости 08:33
Общество
Шнуров раскрыл свою инвестиционную стратегию
Музыкант Сергей Шнуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» рассказал, во что он вкладывает деньги.
РБК 09:48
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Политика
Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России
Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 07:18
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Елгаве» в товарищеском матче
В товарищеском матче тульский «Арсенал» встретился с латвийской «Елгавой».
Чемпионат 09:55
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Происшествия
В Японии объявлен максимальный уровень угрозы из-за тайфуна «Хагибис»
В Японии объявлен максимальный, пятый уровень угрозы. Такое заявление было сделано в связи с приближением тайфуна «Хагибис».
Национальная служба новостей вчера в 05:41
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Армия и оружие
Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе
Sputnik Эстония 05:00
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Здоровье
Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»
РИА Новости 09:16
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Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
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Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Футбол
Неймар получил травму в товарищеском матче
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче против команды Нигерии.
Газета.Ru 09:17
Автоспорт
Даниил Квят: Жаль, что не удалось набрать очки
Autosport.com.ru 06:42
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Жених обманул невесту, которая ради свадьбы набрала кредитов
Счастливая невеста пообещала взять на себя часть расходов. Свадьбу она хотела провести с шиком, несмотря на то, что денег не было.
Комсомольская правда 04:30
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
Life.ru вчера в 01:32
Армия и оружие
Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России
Российский президент Владимир Путин в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил, что Россия создала ракетные комплексы, летящие по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью.
RT на русском 10:21
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
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