Политика

ВедомостиВедомостиNYT сообщила о секретном подразделение ГРУ, занимающемся «дестабилизацией Европы»

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Как пишет издание, ранее все эти события рассматривались как отдельные и не связанные, однако теперь сделан вывод, что речь идет о «скоординированной кампании по дестабилизации Европы, которую ведет элитное подразделение».
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с чего всё началось
«Дестабилизирующей» деятельностью в Европе занимается подразделение, известное под номером 29155, сообщили
 The New York Times источники в области безопасности из четырех западных стран.
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NYT сообщила о секретном подразделение ГРУ, занимающемся «дестабилизацией Европы»

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